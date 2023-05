Dominion Voting Systems insiste sur son rôle dans le licenciement de Tucker Carlson – News 24

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, souhaite que l’entreprise réponde à l’affirmation du journaliste selon laquelle Fox l’a licencié en son nom

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a appelé Dominion Voting Systems à expliquer son rôle présumé dans le limogeage de Tucker Carlson par Fox News, dans un tweet samedi. L’ancien animateur de télévision a accusé il y a plusieurs jours la chaîne de l’avoir licencié dans le cadre de son règlement avec le fabricant de machines à voter.

Carlson et trois autres hôtes de Fox ont été nommés dans un bref accusant le réseau d’avoir diffusé de fausses allégations selon lesquelles la technologie de vote a joué un rôle déterminant dans le vol de l’élection présidentielle américaine de 2020 à Donal Trump.

« Si Dominion veut faire des affaires avec le Texas à l’avenir, ils devraient d’abord répondre aux questions sur le rôle, le cas échéant, qu’ils ont joué pour faire taire un éminent journaliste conservateur », Abbott a tweeté, citant des rapports récents alléguant « Dominion Voting Systems a exigé que Tucker Carlson soit renvoyé dans le cadre d’un règlement de litige » avec Fox News.

Les avocats de Carlson auraient accusé Fox News de rupture de contrat et de fraude dans une lettre envoyée plus tôt cette semaine, qui affirmait également qu’il avait été licencié dans le cadre du règlement de 787,5 millions de dollars du réseau avec Dominion. Plus précisément, l’avocat de l’ancien hôte a affirmé que Fox avait rompu un accord de ne pas divulguer les messages privés de Carlson aux médias ni de les utiliser. « de prendre toute mesure d’emploi défavorable contre lui, » ainsi qu’une promesse de ne pas régler avec Dominion « d’une manière qui indiquerait un acte répréhensible » de sa part ou nuire à sa réputation.















Les affirmations de la lettre invalideraient la clause de non-concurrence du contrat de Carlson, le libérant pour lancer l’émission d’information basée sur Twitter qu’il a taquinée la semaine dernière.

Carlson a été informé par un membre du conseil d’administration de Fox qu’il avait été licencié dans le cadre du règlement du Dominion, a rapporté Axios mardi, citant des sources internes.

Un porte-parole de Fox News a déclaré à Axios que c’était « catégoriquement faux » que Dominion avait fait du licenciement de Carlson une partie obligatoire du règlement, tandis qu’un avocat extérieur de Dominion a confirmé que « Dominion n’a pas insisté pour qu’ils renvoient Tucker Carlson dans le cadre du règlement. »

L’affaire de diffamation du fabricant de machines à voter contre Fox a été réglée juste au moment où il était sur le point d’être jugé après que des messages internes de Carlson aient été découverts. Le contenu des messages était censé être si répugnant qu’il a conduit le réseau à payer plutôt que de risquer de mettre Carlson à la barre pour répondre à des questions sur ce qu’il avait écrit. Cependant, certains se sont demandé comment les exemples rapportés – décrivant la violence de groupe contre un manifestant Antifa comme « pas comment les hommes blancs se battent » ou faisant référence aux téléspectatrices comme « post-ménopausique » – n’étaient pas plus controversés que le contenu de ses émissions ou d’autres émissions de Fox.

Des sources qui ont parlé au New York Times ont néanmoins affirmé que Fox était tellement dégoûté qu’il a envisagé d’engager un cabinet d’avocats extérieur pour enquêter sur d’autres responsabilités potentielles liées à Carlson. Pendant ce temps, ses messages ont continué à fuir au public.