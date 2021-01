Dominion poursuit l’avocat de Trump Sidney Powell pour diffamation

WASHINGTON (AP) – Dominion Voting Systems a déposé vendredi une plainte en diffamation contre l’avocat Sidney Powell, demandant au moins 1,3 milliard de dollars pour les «accusations farouches» de Powell selon lesquelles la société aurait truqué l’élection présidentielle pour Joe Biden.

«Dominion engage cette action pour rétablir les faits», a déclaré la société dans le procès intenté devant la cour fédérale de Washington.

Powell a affirmé pendant des semaines sans preuve que le fournisseur de technologie électorale, dont l’équipement de comptage des votes était utilisé dans plusieurs États, faisait partie d’un stratagème visant à voler les élections au président Donald Trump. Powell a représenté Trump dans une série de poursuites infructueuses intentées pour contester le résultat des élections.

Elle a affirmé que la société avait été créée au Venezuela pour truquer les élections du défunt dirigeant Hugo Chavez et qu’elle avait la capacité de changer de voix.

Il n’y a pas eu de fraude généralisée lors des élections, ce que plusieurs responsables électoraux à travers le pays, y compris l’ancien procureur général de Trump, William Barr, ont confirmé. Les gouverneurs républicains de l’Arizona et de la Géorgie, des États clés du champ de bataille essentiels à la victoire de Biden, se sont également portés garant de l’intégrité des élections dans leurs États. Presque toutes les contestations judiciaires de Trump et de ses alliés ont été rejetées par des juges, dont deux rejetées par la Cour suprême, qui comprend trois juges nommés par Trump.

La société a déclaré qu’il y avait des montagnes de preuves directes qui réfutent de manière concluante les allégations de manipulation de vote de Powell contre Dominion – à savoir, les millions de bulletins de vote papier qui ont été vérifiés et recomptés par des responsables bipartites et des bénévoles en Géorgie et dans d’autres États swing, qui ont confirmé que Dominion avec précision a compté les votes sur des bulletins papier. «

Dominion a déclaré que lorsqu’elle a officiellement dit à Powell que ses affirmations étaient fausses et lui a demandé de les retirer, elle a «doublé», en utilisant son compte Twitter avec plus d’un million d’abonnés pour amplifier les affirmations.

Eric Coomer, directeur de la sécurité de Dominion, a déjà poursuivi Powell, l’avocat de Trump Rudy Giuliani et la campagne de diffamation du président après avoir été poussé à se cacher par des menaces de mort. Des chroniqueurs conservateurs et des organes de presse ont également été cités dans le procès de Coomer, déposé dans le Colorado, où la société est basée.

Powell n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire vendredi.