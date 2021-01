L’avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, est poursuivi par Dominion Voting Systems pour des allégations de fraude lors de l’élection présidentielle américaine de 2020. L’entreprise réclame 1,3 milliard de dollars de dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

Le procès a été déposé lundi devant la Federal District Court de Washington, DC. L’énorme document de 107 pages répertorie plus de 50 déclarations de Giuliani qu’il a faites sur Twitter, son podcast, dans les médias et lors d’audiences législatives sur Dominion – l’une des plus grandes sociétés vendant des machines à voter utilisées aux États-Unis.

Giuliani, comme beaucoup d’autres partisans éminents de l’ancien président Donald Trump, a à plusieurs reprises pointé du doigt l’entreprise comme l’un des principaux coupables de la perte électorale de Trump. Dominion a été accusé de faire partie d’un prétendu complot visant à fixer l’élection en faveur des démocrates, qui, parallèlement au vote par correspondance de masse, aurait facilité la « voler » de la «victoire» présumée de Trump.

Aussi sur rt.com Dominion Voting Systems poursuit l’avocat pro-Trump Sidney Powell pour 1,3 milliard de dollars

Dominion a accusé Giuliani d’avoir mené une « Campagne de désinformation virale » et produisant à plusieurs reprises «Mensonges diffamatoires» à propos de ça. Il a également affirmé que les prétendues fausses déclarations de l’avocat de Trump avaient provoqué une tempête de menaces de mort contre ses employés.

Pour illustrer les dommages vraisemblablement causés par Giuliani, le procès fournit une longue liste de captures d’écran de diverses utilisations d’Internet, principalement de Twitter, fulminant contre Dominion et l’accusant de faciliter l’élection. « voler. » Les machines à voter et les pics de votes en faveur de Joe Biden, largement attribués au système, ont été parmi les pièces maîtresses des théories du complot pour la foule pro-Trump à la suite de l’élection mouvementée.

Le procès met également en évidence le rôle de Giuliani dans l’émeute du 6 janvier au Capitole, l’accusant d’avoir attisé la violence. Le document cite le discours de Giuliani lors du rassemblement pro-Trump peu avant les violences, lorsqu’il a exhorté les partisans à s’engager «Procès par combat».

La société demande au moins 1,3 milliard de dollars de dommages-intérêts compensatoires et punitifs à Giuliani, exigeant un procès devant jury, selon les documents judiciaires.

Aussi sur rt.com « Une grave erreur »: le Dominion remporte la victoire alors que le penseur américain propose une rétractation et des excuses pour les reportages électoraux

Le procès contre Giuliani ressemble largement à celui contre un autre avocat pro-Trump, Sidney Powell, déposé par la société plus tôt ce mois-ci. Powell a été accusé d’avoir mené une « Campagne de désinformation virale » ainsi que Dominion réclamant la même somme exorbitante de 1,3 milliard de dommages-intérêts.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!