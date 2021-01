Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, a révélé lundi que Bed Bath & Beyond Kohl’s et Wayfair avaient tous cessé de vendre ses produits en raison de son soutien continu aux théories du complot concernant la fraude électorale généralisée.

Lindell, dont la société est basée à Minneapolis, a fait cette annonce lors d’un entretien avec le commentateur conservateur Brian Glenn lundi soir.

«Je viens de raccrocher avec Bed Bath & Beyond. Ils lâchent mon oreiller. Je viens de raccrocher le téléphone il n’y a pas cinq minutes. Kohl’s, tous ces endroits différents », a déclaré Lindell lors de l’interview.

‘Celles-ci [companies], ils ont peur, comme un Bed Bath & Beyond, ils ont peur. C’étaient de bons partenaires. En fait, je leur ai dit: « Vous revenez quand vous voulez. »

Lindell a déclaré plus tard que Fox 9 Wayfair avait également rompu ses liens avec MyPillow au milieu de la pression publique qu’il prétend être perpétrée par des « groupes de gauche ».

Pour aggraver encore les malheurs du PDG, plus tôt lundi, Dominion Voting Systems a envoyé à Lindell une lettre de cesser et de s’abstenir, le menaçant de le poursuivre « imminemment » pour diffamation pour ses affirmations répétées et sans fondement selon lesquelles leurs machines avaient été « truquées » pour favoriser Biden par rapport à Trump lors des élections de 2020.

Citant Lindell comme un « leader éminent de la campagne de désinformation en cours », la société a écrit: « Bien que sachant que vos attaques invraisemblables contre Dominion n’ont aucun fondement dans la réalité, vous avez participé à la vaste et concertée campagne de désinformation visant à calomnier Dominion. »

Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, a révélé lundi que les magasins de détail Bed Bath & Beyond et Kohl’s cesseraient de vendre ses produits en raison de son soutien continu aux théories du complot centrées sur de fausses allégations de fraude électorale.

«Bien que sachant que vos attaques invraisemblables contre Dominion n’ont aucun fondement dans la réalité, vous avez participé à la vaste et concertée campagne de désinformation pour calomnier Dominion», a écrit la société. « Un litige concernant ces questions est imminent »

Lindell a reçu l’ordre de cesser et de s’abstenir de faire des réclamations diffamatoires contre Dominion et de «préserver et conserver tous les documents relatifs à Dominion et à votre campagne de dénigrement contre l’entreprise».

Lindell a déclaré plus tard que Fox 9 Wayfair avait également rompu ses liens avec MyPillow au milieu de la pression publique qu’il prétend être perpétrée par des « groupes de gauche ».

Dans une lettre de suivi publiée plus tard par la société, ils ont écrit: « Avec cette lettre, Dominion renouvelle sa demande de retirer immédiatement vos accusations diffamatoires et de présenter des excuses publiques pour avoir porté atteinte à la réputation de Dominion avec des allégations complètement fabriquées de fraude et de corruption.

« Dominion a été forcé de dépenser des sommes d’argent substantielles pour protéger la santé et la sécurité de ses employés à la suite des innombrables menaces de mort de la foule des médias sociaux que vos déclarations ont agité contre Dominion. Et vos fausses déclarations ont obligé l’entreprise à engager des honoraires d’avocat substantiels et à atténuer les dommages que vous avez infligés à la réputation de Dominion.

Dans une déclaration adressée à Axios en réponse aux lettres, Lindell a déclaré: « Je veux que Dominion intente son procès parce que nous avons des preuves à 100% que la Chine et d’autres pays ont utilisé leurs machines pour voler les élections. »

Trump et plusieurs de ses alliés ont régulièrement poussé de fausses théories du complot à propos de l’entreprise depuis la conclusion des élections, conduisant Dominion à intenter une action en justice.

Dominion a également envoyé des lettres à d’autres, dont Sidney Powell et Rudy Giuliani, qui sont tous deux des alliés fidèles de Trump qui ont souvent poussé des théories du complot sur l’intégrité des machines à voter de l’entreprise.

Powell a été poursuivi par Dominion pour diffamation, la société réclamant 1,3 milliard de dollars de dommages-intérêts.

Dominion allègue que Powell a agi «de concert avec des alliés et des médias déterminés à promouvoir un faux récit préconçu sur les élections de 2020 – a causé un préjudice sans précédent.

« À la suite des mensonges diffamatoires colportés par Powell … le fondateur de Dominion, les employés de Dominion, le gouverneur de Géorgie et le secrétaire d’État de Géorgie ont été harcelés et ont reçu des menaces de mort, et Dominion a subi un préjudice énorme », a intenté la poursuite le 8 janvier lit.

Par ailleurs, un employé du Dominion a poursuivi le président Trump lui-même, en plus des plateformes d’information de droite OANN et Newsmax, insistant sur le fait que leurs allégations non fondées de fraude électorale ont abouti à des menaces de mort pour les travailleurs du scrutin.

Lindell a reçu l’ordre de cesser et de s’abstenir de faire des réclamations diffamatoires contre Dominion et de «préserver et conserver tous les documents relatifs à Dominion et à votre campagne de dénigrement contre l’entreprise».

Dominion a également envoyé une lettre à d’autres, y compris Sidney Powell et Rudy Giuliani, qui sont tous deux des alliés fidèles de Trump qui ont souvent poussé des théories du complot sur l’intégrité des machines à voter de l’entreprise.

Lindell, quant à lui, a rencontré brièvement Trump à la Maison Blanche vendredi et a été surpris par des photographes tenant des notes faisant référence à la loi martiale et à Sidney Powell.

Le PDG a par la suite confirmé à CNN qu’il avait rencontré le président sortant pendant environ cinq minutes et a déclaré qu’il avait essayé de lui remettre ce qu’il a décrit comme une « preuve » de fraude électorale.

Lorsqu’on lui a demandé ce que les preuves apparentes devaient montrer, Lindell n’a étayé aucune de ses affirmations et a plutôt régurgité les mêmes théories du complot sans fondement que Trump avait émises depuis la fin des élections de 2020.

Trump a semblé « désintéressé » dans ses notes, ont déclaré des responsables, le président le renvoyant rapidement et l’envoyant au bureau du conseil de la Maison Blanche.

Lorsqu’on lui a demandé par CNN s’il croyait que le démocrate Joe Biden avait remporté l’élection présidentielle, Lindell – un ancien accro au crack devenu un oreiller extraordinaire – a répondu non.

« Non, il n’a pas remporté les élections, parce que je l’ai vu », a répondu Lindell.

Apparemment non découragé par le rejet de Trump à la fin de la semaine dernière, Lindell a déclaré vendredi qu’il « espérait » que le président organise un coup d’État militaire pour empêcher Biden de prendre les rênes du pouvoir.

Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, s’exprime alors que le président Donald Trump écoute lors d’un briefing sur le coronavirus dans la roseraie de la Maison Blanche en mars

Trump et plusieurs de ses alliés ont poussé de fausses théories du complot à propos de l’entreprise depuis la conclusion des élections, conduisant Dominion à intenter une action en justice

Au moins 25 000 gardes nationaux ont été déployés pour sécuriser le Capitole en vue du jour de l’inauguration le 20 janvier, alors que le gouvernement se prépare à de nouvelles troubles et manifestations à la suite de l’émeute du 6 janvier.

«Je ne comprends pas. Il y a comme trois personnes et chaque autre personne est un militaire », a déclaré Lindell à Right Side Broadcasting à propos de la sécurité renforcée, qui comprend des troupes, des clôtures non évolutives et des barricades.

«Si tout est théâtral … je ne sais pas. Nous avons tous eu nos prières « Gee peut-être que quelque chose va être fait que ce président est prêt à dire que nous avons été attaqués par un autre pays parce que nous l’avons fait. Notre pays est attaqué depuis longtemps », at-il dit.

Il a laissé entendre que Trump pourrait utiliser la présence militaire à son propre avantage, mais la Garde nationale a été engagée pour la sécurité de l’inauguration.

Dans l’interview, il a également parlé de sa rencontre avec Trump où il a présenté ce qu’il prétend être de nouvelles preuves indiquant une élection volée.

« Vous savez, j’ai cherché dans tous les trous pour la fraude électorale depuis le 4 novembre et il y a environ huit ou neuf jours cette preuve est sortie. 100 pour cent des empreintes de pas des machines de la fraude de la machine », a déclaré Lindell dans l’interview.

«Je voulais le faire parvenir au président. Ça y est. Cela montre que Joe Biden a perdu: 79 millions pour Donald Trump et 68 millions pour Joe Biden.