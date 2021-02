Dominion Voting Systems a déclaré qu’il poursuivrait «sous peu» le PDG de MyPillow, Mike Lindell, pour avoir «triplé» ses allégations de fraude électorale.

Un avocat représentant la société de vote a déclaré mardi au Daily Beast: « Il a doublé et triplé. »

Lindell a poussé à plusieurs reprises ses théories du complot de fraude électorale; il a sorti un film intitulé Absolute Proof qui prétend à tort qu’une cyberattaque chinoise a « renversé » les élections de 2020.

L’avocat national a ajouté: « Il s’est fait un plus grand profil public avec son documentaire. »

Il n’y a aucune preuve de fraude électorale impliquant Dominion ou toute autre entité, avec des dizaines de poursuites intentées par Donald Trump et ses partisans lancés et recomptés aboutissant au même décompte des voix.

La décision de poursuivre Lindell intervient quelques semaines après que Dominion a déposé une plainte en diffamation contre l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, qui a dirigé les efforts de l’ancien président pour répandre des allégations sans fondement sur les élections de 2020.

Lindell a déclaré mardi qu’être poursuivi par Dominion le rendrait «si heureux».

Dominion Voting Systems a déclaré qu’il poursuivrait « sous peu » le PDG de MyPillow, Mike Lindell, photographié à la Maison Blanche en janvier, pour « tripler » ses allégations de fraude électorale

Il a ajouté: « Cela rendrait ma journée tellement agréable parce qu’alors ils devraient aller dans la découverte, et cela rendrait mon travail beaucoup plus facile.

« Il sera plus rapide pour moi d’obtenir les preuves et de montrer aux personnes dans le dossier public les preuves que nous avons sur ces machines. »

Dominion a déclaré avoir écrit à l’homme d’affaires en décembre et janvier au sujet de ses fausses déclarations selon lesquelles leurs machines auraient volé « des millions de voix » à Trump.

Mais Lindell a continué à faire valoir ses allégations non fondées de fraude électorale. Il a déclaré mardi qu’il partagerait une autre vidéo sur la question dans les prochains jours.

Un moniteur montrant l’onglet d’affichage central de l’image de vote du Dominion est vu alors que les fonctionnaires électoraux du comté de Cobb comptent les bulletins de vote sur une machine, le mardi 24 novembre 2020, à Marietta, Géorgie

Plus tôt ce mois-ci, l’animateur de Newsmax, Bob Sellers, a fait irruption hors de la caméra alors qu’il tentait de vérifier les faits sur Lindell et de l’empêcher de pousser des affirmations infondées selon lesquelles Dominion Voting Systems truquerait l’élection présidentielle.

Les vendeurs ont ensuite présenté des excuses rampantes, qualifiant Mike d ‘«ami du réseau».

Twitter a définitivement interdit le compte de Lindell après avoir continué à perpétuer l’affirmation sans fondement selon laquelle Trump avait remporté l’élection présidentielle américaine de 2020.

Le réseau social a décidé d’interdire Lindell en raison de « violations répétées » de sa politique d’intégrité civique, a déclaré un porte-parole dans un communiqué.

YouTube et Vimeo ont ensuite retiré son documentaire Absolute Proof de leurs plateformes en raison de politiques concernant le partage de désinformation électorale.

Tout au long du film, Lindell n’offre aucune preuve des affirmations qu’il fait, y compris les allégations non fondées selon lesquelles le logiciel Dominion a été manipulé pour supprimer des votes pour Trump.

Et les grands détaillants tels que Bed Bath & Beyond et Kohl’s ont déclaré qu’ils cesseraient de vendre les produits My Pillow.

La décision de poursuivre Lindell intervient quelques semaines après que Dominion a déposé une plainte en diffamation contre l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, qui a dirigé les efforts de l’ancien président pour répandre des allégations sans fondement sur les élections de 2020.

La société a également déposé une plainte contre l’avocat pro-Trump Sidney Powell, photo

Le procès Giuliani, signalé pour la première fois fin janvier, réclame plus de 1,3 milliard de dollars de dommages et intérêts. La société basée à Denver a également déposé une plainte contre l’avocat pro-Trump Sidney Powell.

Et un employé principal du Dominion, Eric Coomer, a intenté une action en diffamation contre la campagne Trump, affirmant qu’il avait été poussé à la clandestinité à cause des menaces de mort des partisans du républicain.

Dominion est l’une des principales sociétés de machines à voter du pays et a fourni des machines à l’État de Géorgie, le champ de bataille critique que Biden a remporté et qui a inversé le contrôle du Sénat américain.

L’entreprise a été confrontée à une telle montagne de menaces et de critiques que l’un de ses hauts dirigeants s’est caché.

Son procès est basé sur les déclarations de Giuliani sur Twitter, dans les médias conservateurs et lors d’auditions législatives où l’ancien maire de New York a affirmé que la société de machines à voter avait conspiré pour retourner les votes au président Joe Biden.

Le procès de Dominion, déposé devant un tribunal fédéral du district de Columbia, est l’un des premiers signes majeurs de retombées pour les alliés de l’ancien président et de l’échec de l’effort visant à renverser l’élection de 2020 qui s’est terminée par une émeute du 6 janvier au Capitole américain.

Giuliani a déclaré dans un communiqué que la poursuite intentée par Dominion visait à intimider les autres à exercer leurs droits à la liberté d’expression.

Il n’y a aucune preuve de fraude électorale impliquant Dominion ou toute autre entité, avec des dizaines de poursuites intentées par Donald Trump et ses partisans lancés et recomptés aboutissant au même décompte des voix.

Le 4 février, Smartmatic USA, basé en Floride, a également annoncé qu’il était poursuivre Fox News, trois de ses hôtes, ainsi que Giuliani et Powell – pour 2,7 milliards de dollars.

Ils accusent les accusés d’avoir conspiré pour répandre de fausses déclarations selon lesquelles l’entreprise a aidé à «voler» l’élection présidentielle américaine. La plainte de 285 pages déposée devant le tribunal de l’État de New York est l’une des plus grandes poursuites en diffamation jamais entreprises.

Contrairement à Dominion, dont la technologie a été utilisée dans 24 États, la participation de Smartmatic aux élections de 2020 a été limitée au comté de Los Angeles, qui vote fortement démocrate.

Nonobstant le rôle limité de Smartmatic, Fox a diffusé au moins 13 rapports indiquant à tort ou suggérant que l’entreprise avait volé le vote de 2020 de mèche avec le gouvernement socialiste du Venezuela, selon la plainte.

Cette prétendue « campagne de désinformation » s’est poursuivie même après que le procureur général de l’époque, William Barr, ait déclaré que le ministère de la Justice ne pouvait trouver aucune preuve de fraude électorale généralisée.

Twitter a définitivement interdit le compte de Lindell après avoir continué à perpétuer l’affirmation sans fondement selon laquelle Trump avait remporté l’élection présidentielle américaine de 2020

Lindell a déclaré mardi qu’être poursuivi par Dominion le rendrait « si heureux »

Par exemple, un segment du 10 décembre de Lou Dobbs a accusé Smartmatic et son PDG, Antonio Mugica, de travailler à inverser les votes à travers une porte dérobée inexistante dans son logiciel de vote pour mener à bien un « énorme cyber Pearl Harbor », selon la plainte.

« L’histoire des accusés était un mensonge », a déclaré la plainte. «Mais c’était une histoire qui s’est vendue.

La plainte allègue également que les hôtes de Fox Dobbs, Maria Bartiromo et Jeanine Pirro ont également directement bénéficié de leur implication dans le complot.

Le procès allègue que Fox a accepté la « danse bien orchestrée » en raison de la pression exercée par les nouveaux arrivants tels que Newsmax et One America News, qui volaient les téléspectateurs conservateurs et pro-Trump.

Fox News Media, dans une déclaration au nom du réseau et de ses hôtes, a rejeté les accusations. Il a déclaré être fier de sa couverture électorale et se défendre contre le procès « sans fondement » devant les tribunaux.

Bartiromo, Dobbs et Pirro, ainsi que Fox News Media, demandent le rejet de l’affaire.