Dominion appelle Fox pour des preuves manquantes dans un procès

“Nous n’avons rien obtenu. Nous avons signalé des catégories de documents manquants pour Fox News et Fox Corp qui sont toujours manquants. Et nous ne parlons pas d’un document qui se glisse … nous parlons de catégories de documents”, a déclaré Dominion. l’avocat Justin Nelson mercredi.

Cependant, un avocat de Dominion a déclaré qu’il craignait que certaines preuves – telles que certains procès-verbaux de réunions du conseil d’administration et les résultats de recherches de disques personnels – n’aient encore été produites par Fox et ses réseaux de télévision par câble. Bien que cette question ait déjà été soulevée en juillet et janvier, le procureur du Dominion a déclaré mercredi qu’il leur manquait toujours des documents.

“Et cela ne s’est tout simplement pas produit”, a déclaré Nelson, “et je comprends pourquoi parce qu’ils ne peuvent pas le faire.”

L’avocat de Fox, Dan Webb, un avocat chevronné ajouté à la liste de Fox l’année dernière, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec une grande partie de ce que Nelson a dit lors de l’audience de mercredi.

“Les parties ont des problèmes des deux côtés”, a déclaré Webb mercredi. “Je pense que 70 000 documents ont été récemment produits sur les dommages, ce qui est un énorme problème dans cette affaire, qui ont été produits tardivement.”

Dominion a intenté une action en diffamation contre Fox et ses réseaux d’information câblés de droite, Fox News et Fox Business, réclamant 1,6 milliard de dollars de dommages et intérêts. Il fait valoir que les réseaux et leurs ancres ont fait de fausses déclarations selon lesquelles les machines à voter de Dominion ont truqué les résultats des élections de 2020.

Les deux avocats ont reconnu que Fox avait envoyé une lettre au maître spécial mardi soir à ce sujet. Le juge du Delaware mercredi n’a pas pesé plus loin.

L’avocat de Dominion, Nelson, a réfuté toutes les questions soulevées par Fox concernant la production de documents par Dominion dans l’affaire. “Pour autant que je sache, Dominion a encore produit plus de documents que Fox dans cette affaire”, a déclaré Nelson.

Ces derniers mois, des dirigeants de Fox Corp, dont le président Rupert Murdoch et son fils et PDG de Fox, Lachlan Murdoch, ont été interrogés dans le cadre du procès.

Pendant ce temps, des personnalités de la télévision de Fox, dont Maria Bartiromo, Sean Hannity et Tucker Carlson, ont également comparu pour des dépositions.

Hannity aurait admis il ne croyait pas que Dominion avait trompé le républicain Donald Trump lors des élections de 2020, remportées par le démocrate Joe Biden. Les déclarations rapportées diffèrent des affirmations faites dans l’émission d’Hannity après les élections.

Les documents et les dépositions sont par ailleurs restés privés. Le New York Times récemment demandé que les documents du dossier soient descellés.

Fox a vigoureusement nié les allégations du procès qui est surveillé de près par les chiens de garde et les experts du premier amendement. Les poursuites en diffamation sont généralement centrées sur un seul mensonge. Mais dans ce cas, Dominion cite une longue liste d’exemples d’animateurs de Fox TV faisant de fausses déclarations même après qu’elles se soient avérées fausses. Les entreprises de médias sont souvent largement protégées par le premier amendement.

Les appels de Fox à rejeter l’affaire ont été rejetés par le tribunal. Un procès doit débuter le 17 avril. Aucune des parties n’a montré de signes d’entrée dans des pourparlers de règlement. L’avocat de Dominion a déclaré mercredi que l’équipe juridique, qui avait espéré une date de procès plus tôt, ne voulait pas qu’elle soit déplacée plus tard malgré le problème de production de preuves.

“Nous sommes mis dans cette situation impossible de préparation d’un procès où il manque des documents”, a déclaré Nelson.

Mercredi également, Fox a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, soutenus par de solides revenus publicitaires. Les actions de catégorie A de la société ont augmenté de plus de 3 %.

Correction : cette histoire a été mise à jour pour clarifier ce que l’avocat de Dominion a dit à propos de la divulgation de documents de son client.