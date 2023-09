Dominion a toujours des poursuites en cours contre des négationnistes des élections tels que Rudy Giuliani et Sidney Powell.

Des journalistes et des membres du public à l’extérieur du centre de justice Leonard Williams, où Dominion Voting Systems poursuit aujourd’hui Fox News devant la Cour supérieure du Delaware à Wilmington, Delaware. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Un règlement de dernière seconde a été conclu dans le procès historique en diffamation intenté par Dominion Voting Systems contre Fox News, ont annoncé les parties mardi devant le tribunal.

« Les parties ont résolu leur cas », a déclaré le juge Eric Davis de la Cour supérieure du Delaware. « Votre présence ici… était extrêmement importante. Et sans vous, les parties n’auraient pas pu régler leur situation », a déclaré le juge aux jurés, avant de les débouter.

Le règlement a apparemment été négocié alors que le procès était sur le point de prononcer ses déclarations liminaires à Wilmington, Delaware.

Après la prestation de serment devant le jury plus tôt mardi, un retard inexpliqué de plusieurs heures a interrompu la procédure devant le tribunal, ce qui a une fois de plus déclenché des spéculations généralisées selon lesquelles un accord était en préparation.

Qu’est-ce que cela signifie: L’accord de dernière minute signifie que l’affaire étroitement surveillée est effectivement terminée et ne donnera pas lieu à un procès. En concluant avec Dominion, les dirigeants influents de Fox News et les personnalités éminentes de l’antenne n’auront pas à témoigner sur leur couverture électorale de 2020, qui était remplie de mensonges sur la fraude électorale.

Les détails du règlement n’étaient pas immédiatement disponibles et pourraient ne jamais être rendus publics.

En savoir plus sur l’affaire : Dans son procès, Dominion a demandé 1,6 milliard de dollars de dommages et intérêts à Fox News. Le réseau de droite a fait valoir avec véhémence lors de la procédure préalable au procès que ce chiffre était gonflé et ne reflétait pas avec précision les pertes potentielles que Dominion aurait pu subir à la suite des émissions de Fox en 2020.

Fox News et Fox Corporation – sa société mère, qui était également accusée – affirment n’avoir jamais diffamé Dominion et affirment que cette affaire constitue une attaque sans fondement contre la liberté de la presse. Ils ont nié l’affirmation de Dominion selon laquelle ils avaient encouragé ces complots électoraux pour sauver leur baisse d’audience après les élections de 2020.

Alors que l’affaire Dominion est désormais terminée, Fox News fait toujours face à un deuxième procès majeur en diffamation de la part de Smartmatic, une autre société de technologie de vote qui a été diffamée dans les émissions de Fox après les élections de 2020. Cette affaire est toujours en cours de découverte et un procès n’est pas attendu de si tôt.