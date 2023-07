Dominik Szoboszlai: Liverpool signe le milieu de terrain du RB Leipzig pour 60 millions de livres sterling | Nouvelles du football

Liverpool a finalisé la signature de Dominik Szoboszlai du RB Leipzig pour 60 millions de livres sterling, le milieu de terrain signant un contrat de cinq ans jusqu’en 2028.

Newcastle avait également été intéressé par le milieu de terrain de 22 ans, mais une fois que Szoboszlai a clairement exprimé son désir de déménager à Anfield, il a retiré toutes les autres parties intéressées de l’équation.

Il y a eu une percée dans les négociations vendredi alors que Liverpool a accepté de déclencher sa clause de libération de 60 millions de livres sterling.

Szoboszlai a subi un examen médical dans le Merseyside samedi et dimanche et, sous réserve d’un permis de travail, il deviendra la deuxième signature de Liverpool de l’été après l’arrivée d’Alexis Mac Allister de Brighton pour un montant initial de 35 millions de livres sterling.

Comme Mac Allister, Liverpool est censé voir Szoboszlai comme un milieu de terrain multifonctionnel qui offre une flexibilité tactique en raison de sa capacité à jouer dans différents rôles et systèmes. Jurgen Klopp pense qu’il est capable de jouer en tant que numéro 8 ou numéro 10, alors qu’il peut également opérer dans les deux positions larges.

Il y a une appréciation claire à Anfield pour le talent et l’attitude de Szoboszlai ainsi que pour le confort du Hongrois à jouer au milieu de terrain. Ses impressionnantes métriques de création de chance et sa capacité à porter le ballon correspondent également au profil recherché par Liverpool.

Le club a exploré plusieurs options pour améliorer la qualité technique, le dynamisme et la profondeur du milieu de terrain.

Liverpool a considéré Szoboszlai comme une option plus viable pour Mason Mount, qui aura un examen médical avec Manchester United au début de la semaine prochaine, en raison de sa valeur comparative, de son âge et de sa polyvalence. Liverpool a également considéré que l’accord pour Szoboszlai était plus simple à conclure compte tenu de la clause de libération.

Liverpool pense que Szoboszlai est un leader naturel et un joueur d’une grande maturité, malgré sa jeunesse, ayant été nommé capitaine de la Hongrie à seulement 22 ans suite à un vote de ses coéquipiers internationaux.

En fin de compte, Szoboszlai est devenu une cible clé pour Klopp, qui avait suivi ses progrès en Bundesliga, après avoir reçu des rapports élogieux d’amis et d’anciens collègues en Allemagne.

Liverpool navigue dans le plus grand bouleversement du mandat de Klopp à un moment où le marché – en particulier pour les milieux de terrain – est fortement gonflé, et sans revenus de la Ligue des champions ni vente de gros joueurs pour aider.

L’abordabilité, la disponibilité et la volonté de restaurer Liverpool en tant que force nationale et européenne sont les principaux facteurs évalués.

Szoboszlai, le choix de valeur sur le marché des vendeurs

Image:

Le talent de Szoboszlai est apprécié





Ben Grounds de Sky Sports :

« Au cours d’un été qui a vu Jude Bellingham devenir potentiellement le footballeur britannique le plus cher de tous les temps, où Declan Rice commande des frais au nord de 100 millions de livres sterling et Mason Mount vaut plus de 55 millions de livres sterling, Liverpool est à la recherche de bonnes affaires.

« L’arrivée anticipée du vainqueur de la Coupe du monde Alexis Mac Allister, 24 ans, correspond au profil de joueur recherché par Jurgen Klopp.

« Dominik Szoboszlai est du même moule. A seulement 22 ans, le capitaine hongrois est mûr pour de nouvelles améliorations.

« Une récente apparition contre le Monténégro dans un European Qualifier s’est terminée sans but et largement oubliable, mais elle a été ponctuée par la qualité supérieure de Szoboszlai.

Image:

Capitaine de la Hongrie en éliminatoires de l’Euro 2024





« A l’aise dans les espaces restreints de ce terrain à Podgorica, la Premier League est maintenant sa prochaine destination.

« Szoboszlai a marqué 10 buts, enregistré 13 passes décisives la saison dernière et la victoire en Coupe DFB-Pokal contre l’Eintracht Francfort a été une fin appropriée.

« Et bien qu’il y ait peut-être eu un certain effet de levier alors que Fabio Carvalho a achevé vendredi un transfert de prêt d’une saison au RB Leipzig, les pourparlers sur cet accord pour le joueur de 20 ans ont été menés séparément.

« Szoboszlai pourrait bien prouver le choix de la valeur sur un marché de vendeurs. »

Qu’apportera Szoboszlai ?

L’expert du football européen Andy Brassell sur The Transfer Show :

« Szoboszlai est un très bon joueur, il est prêt pour la Premier League. Il va box-to-box, fait des tonnes de travail, c’est un athlète incroyable, une excellente technique, il aime tirer de l’extérieur de la surface, peut marquer des buts et créer des buts , et aime prendre la responsabilité de faire avancer une équipe.

« Liverpool manquait de dynamisme au milieu de terrain la saison dernière, et il va les améliorer. »

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été avant la fermeture du mercato à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié Transfer Center sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.