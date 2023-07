Dominik Szoboszlai achève le transfert de Liverpool en 70 millions d’euros

Liverpool a confirmé dimanche la signature de Dominik Szoboszlai du RB Leipzig après avoir payé la clause libératoire de 70 millions d’euros (60 millions de livres sterling, 76 millions de dollars) du Hongrois.

Le joueur de 22 ans renforcera encore les options de milieu de terrain des Reds après l’arrivée du vainqueur argentin de la Coupe du monde Alexis Mac Allister le mois dernier.

« Les trois ou quatre derniers jours ont été très longs ; ce n’était pas si facile. Mais au final, je suis là, je suis heureux et j’ai hâte de commencer », a déclaré Szoboszlai sur le site Internet de Liverpool.

« Un club vraiment historique, de très bons joueurs, un bon entraîneur, tout va bien. Pour moi, c’était parfait pour franchir une nouvelle étape dans un club comme celui-ci. Les supporters, le stade, tout est vraiment bien. »

Liverpool était sur le marché pour rafraîchir son milieu de terrain après qu’une cinquième place en Premier League la saison dernière les ait vus manquer la qualification en Ligue des champions pour la première fois en sept ans.

Les milieux de terrain James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita ont tous quitté le club lorsque leurs contrats ont expiré à la fin de la saison dernière.

Szoboszlai héritera du maillot numéro huit laissé vacant par Keita pour suivre les traces de l’un de ses héros d’enfance, Steven Gerrard.

« J’ai un tatouage de Steven Gerrard », a-t-il ajouté. « Quand j’étais enfant, pour être honnête, je ne regardais pas beaucoup le football, mais quand c’était la Ligue des champions, je regardais et il était l’un des plus grands. «

Szoboszlai a marqué 20 buts et fourni 22 passes décisives en 91 matchs pour Leipzig depuis son arrivée en janvier 2021 alors qu’il les a aidés à remporter la Coupe d’Allemagne et à terminer dans le top quatre de la Bundesliga au cours des deux dernières saisons.

« Cela a été quelques années intenses et surtout réussies au RB Leipzig », a déclaré Szoboszlai dans un communiqué publié par Leipzig.

« J’ai rencontré beaucoup de gens sur et en dehors du terrain qui m’ont vraiment aidé dans mon développement. J’ai mûri à Leipzig et j’ai pu apprendre beaucoup, donc j’ai beaucoup à remercier le club. »

Szoboszlai est la deuxième star de Leipzig à faire un gros transfert en Premier League ces dernières semaines après l’arrivée de Christopher Nkunku à Chelsea.

Et il pourrait y avoir un accord encore plus important à venir avec Manchester City qui souhaiterait un accord pour le défenseur central de Leipzig Josko Gvardiol qui pourrait faire du Croate le défenseur le plus cher du monde.