Dominik Livakovic brille alors que la Croatie atteint les quarts de finale avec une victoire aux tirs au but contre le Japon

La Croatie a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde lundi avec une victoire spectaculaire aux tirs au but 3-1 contre le Japon après un affrontement tendu en huitièmes de finale qui s’est terminé 1-1.

Mario Pasalic a frappé le penalty gagnant pour envoyer la Croatie après qu’Ivan Perisic ait ramené la Croatie à égalité à la 55e minute du temps réglementaire après le premier match de Daizen Maeda pour le Japon juste avant la pause.

La Croatie affronte désormais le Brésil ou la Corée du Sud dans les huit derniers et a poursuivi le séjour de l’icône du milieu de terrain Luka Modric à sa quatrième et probablement dernière Coupe du monde.

Résumé du match Japon vs Croatie Coupe du Monde de la FIFA 2022

La tentative du Japon d’atteindre les huit derniers pour la première fois de son histoire a pris fin brutalement après une autre démonstration du genre qui a vu l’Espagne et l’Allemagne se diriger vers la tête du Groupe E.

Cependant, ils ne pouvaient pas réclamer un autre gros scalp européen sous la forme des finalistes de 2018 et rentrer chez eux au deuxième tour, comme ils l’ont fait il y a quatre ans, après avoir enregistré trois de leurs pénalités.

Le Japon aurait facilement pu prendre l’avantage dans les trois minutes lorsque Shogo Taniguchi a jeté un coup d’œil large de la tête à bout portant, et 10 minutes plus tard, Daizen Maeda a failli tourner le ballon bas brillamment placé de Junya Ito du flanc droit.

Entre-temps, Perisic avait décoché un tir d’un angle serré qui a conduit à une ruée vers le but, mais si la Croatie avait marqué, elle risquait que le but soit exclu pour ce qui ressemblait à une poussée claire sur Takehiro Tomiyasu.

Bruno Petkovic a ensuite gâché une belle opportunité à la 25e minute, se promenant presque sans opposition sur un long ballon en profondeur pour traîner et ne pas réussir à faire une passe à Andrej Kramaric qui chargeait dans la surface.

Kramaric était alors trop lent pour s’accrocher au film dangereux de Perisic et à partir de là, le Japon a pris le contrôle et la tête.

Daichi Kamada avait déjà explosé après un superbe mouvement de passe quand, à la 43e minute, Maeda a tiré dans le premier match après que le centre de Ritsu Doan ait été renversé par Maya Yoshida.

Le Japon semblait la meilleure équipe et prêt à infliger plus de dégâts, mais à l’improviste, le joueur le plus dangereux de Croatie, Perisic, a égalisé les scores avec une tête de balle du centre profond de Dejan Lovren.

Presque immédiatement après, Wataru Endo a répondu en faisant basculer une bonne frappe sur la barre par Dominik Livakovic, avant que Shuichi Gonda ne réussisse l’arrêt du match pour empêcher le tir magnifiquement frappé et dégoulinant de Modric.

Modric a été remplacé neuf minutes après le début de la première mi-temps de la prolongation dans laquelle le Japon avait la meilleure chance, l’effort de Kaoru Mitoma étant bien détourné par Livakovic.

Alors que les pénalités se rapprochaient, une dernière chance est revenue au remplaçant de Modric, Lovro Majer, qui a tiré loin, mais son équipe a prévalu lors de la fusillade pour mettre fin à l’aventure divertissante du Blue Samurai.

