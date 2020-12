Trois mois après que ses vacances douillettes avec Lily James aient fait la une des journaux, Dominic West s’est de nouveau retrouvé sous le feu des critiques.

Une photo est apparue de l’acteur de 51 ans semblant briser les restrictions de Covid en dégustant un repas en plein air avec six amis.

La star de Affair est vue vêtue d’une casquette plate et d’une veste Barbour souriant à la campagne – considérée comme proche de son domicile dans le Wiltshire – après une « soirée de tir » signalée ce week-end.

La photo de groupe a été publiée sur Instagram par le producteur de théâtre Nick Allott avec le hashtag « Tier2picnic », selon le Mail Online.

Selon les directives actuelles, les tournages sont exemptés de la règle de six dans les niveaux 1 à 3, mais les repas en plein air avec plus que ce nombre ne sont pas autorisés.

Les organisateurs et les participants aux tournages sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour limiter la propagation du Covid-19.

« Dans les zones de niveau 1 à 3, le sport de plein air et l’activité physique organisés peuvent se poursuivre. Cela comprend toutes les activités de tir récréatives telles que le tir à la cible, la chasse au chevreuil, la sauvagine, le tir brutal et le tir de gibier entraîné », selon la British Association for Shooting & Conservation site Internet.

Ils ajoutent: «L’exemption de l’activité physique de plein air des limites de rassemblement ne s’applique pas à l’activité sociale associée».

L’apparente dérogation aux règles intervient après que Dominic a suscité la controverse en octobre lorsqu’il a été photographié en vacances à Rome avec sa co-star de Pursuit of Love Lily James.

Les deux hommes ont été vus à toute vitesse autour de la ville romantique sur le même scooter électrique avant de s’asseoir pour déjeuner où Dominic a été vu caresser le cou de Lily et sembler l’embrasser devant des convives.

Le couple de plus de dix ans a posé pour des photos à l’extérieur de leur maison pour confirmer que leur mariage était toujours en cours.

Catherine s’est tenue aux côtés de son mari pour les photos et l’a embrassé affectueusement sur la joue, tout en tenant dans sa main un morceau de papier qui disait: « Notre mariage est fort et nous sommes toujours ensemble. Merci. »

Mirror Online a contacté Dominic et Nick pour un commentaire.