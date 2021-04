LE deuxième film de Downton Abbey va ressembler à une répétition générale pour la nouvelle série de The Crown – car il ne mettra pas seulement en vedette Dominic West mais aussi Imelda Staunton.

Le duo devrait jouer la reine et le prince Charles dans la cinquième saison du drame royal de Netflix, qui débutera le tournage en juin.

Getty

Dominic West jouera dans le deuxième film de Downton Abbey et jouera le prince Charles dans The Crown[/caption]

Getty

Imelda Staunton sera également dans la suite de Downton, avant de jouer la reine dans The Crown[/caption]

Mais d’abord, ils apparaîtront l’un en face de l’autre dans la suite de Downton, qui a commencé à tourner la semaine dernière avec Imelda reprenant son rôle de Lady Maud Bagshaw.

Un initié de la télévision a déclaré: «On ne sait pas exactement quel rôle jouera Dominic, mais il y a une chance que nous puissions voir la dynamique entre les deux acteurs principaux dans le deuxième film de Downton.

«On pense que ses engagements de tournage occupés pour cette année, qui incluent cette suite de film, faisaient partie de la raison pour laquelle il a mis beaucoup de temps à s’inscrire pour jouer Charles.

«Les fans du drame de la période seront également ravis de voir le personnage très apprécié d’Imelda revenir au casting, après être apparu dans le premier film.

Fonctionnalités de mise au point

Imelda reprendra son rôle de Lady Maud Bagshaw dans Downton Abbey[/caption]

« Ils ne s’y attendaient pas, car le tournage de Downton Abbey 2 est si proche du tournage de The Crown. »

Le deuxième film de Downton, une fois de plus écrit par Julian Fellowes, devrait sortir le 22 décembre de cette année.

Les membres de la distribution centrale reviendront aux côtés de Dominic et Hugh Dancy, Laura Haddock et Nathalie Baye.

Lady Maud est apparue dans le premier film – basé sur la série dramatique originale d’ITV – en face de son mari Jim Carter, qui joue le majordome de la majestueuse maison, M. Carson.

AP: Presse associée

Imelda est mariée à Jim Carter, qui joue le majordome de Downton, M. Carson[/caption]

The Sun a révélé en exclusivité que Dominic devait jouer le prince Charles et Imelda jouerait la reine dans la nouvelle série de The Crown.

Mis en ondes l’année prochaine, l’émission couvrira les années 1990 à 1997.

En espérant qu’ils s’entendent d’abord sur Downton. . .

Meg Springs nouveau spectacle ITV

ELLE est l’une des étoiles montantes de la BBC, mais la présentatrice de Springwatch, Megan McCubbin, passe à ITV.

Megan, qui apparaît dans l’émission de la BBC aux côtés de son beau-père Chris Packham, aura sa propre série sur la faune appelée Nurture Your Nature en tant que segment de This Morning.

Rex

Megan apparaît sur Springwatch aux côtés de son beau-père Chris Packham[/caption]

Elle est dans l’émission aujourd’hui pour discuter de la série en trois parties, qui commence la semaine prochaine et la verra visiter le Brent Lodge Wildlife Hospital dans le West Sussex pour rencontrer des hérissons blessés, aider à sauver les bourdons et expliquer pourquoi nous devrions tous aimer les chauves-souris.

Megan a déclaré: «J’ai hâte de montrer l’importance de protéger nos espaces sauvages et les espèces qui s’y trouvent en allant à la rencontre de certains des animaux préférés de la nation.»

La nouvelle robe add de Saff

Le tourbillon de SAFFRON Barker sur Strictly Come Dancing a clairement fait plus que simplement augmenter son solde bancaire.

On dirait que cela a également nourri une obsession pour les changements de costumes – car elle transforme trois de ses cinq chambres en armoires géantes.

PA: Association de la presse

Saffron Barker transforme trois de ses cinq chambres en armoires géantes[/caption]

La star de YouTube et Strictly, âgée de 20 ans, admet même qu’elle a été forcée de quitter la maison de son enfance parce que son immense collection de vêtements signifiait qu’une seule pièce restait à sa famille.

Home est maintenant une maison de luxe à Brighton.

Saffron, qui a sa propre ligne de vêtements chez Primark, a déclaré: «En fait, la principale raison pour laquelle j’ai déménagé était pour pouvoir avoir un dressing, car dans notre maison familiale, nous avions quatre chambres et trois d’entre elles étaient des armoires.

«C’est une maison de cinq chambres, ça va être une maison de deux chambres parce que trois vont être ma garde-robe.»

La distribution stellaire de Chloé Un casting STELLAR a été dévoilé pour le nouveau thriller de BBC1, Chloé. Il comprend Erin Doherty, qui a joué la princesse Anne dans The Crown, Billy Howle, qui a joué l’héroïque Herman Knippenberg dans le thriller BBC1 The Serpent, et Jack Farthing – George Warleggan de Poldark.

Frisson de trois dans une émission de sexe

LA chaîne qui nous a apporté les programmes de haut niveau Naked Attraction et Sexbox crée une nouvelle émission intitulée My First Threesome.

Channel 4 offre aux couples la possibilité d’amener une autre personne dans leur chambre pour s’amuser et partager l’expérience à la télé.

Alamy

Channel 4 crée une nouvelle émission intitulée My First Threesome (image en stock)[/caption]





D’autres participants dévoileront leurs expériences de trios – les succès aussi bien que les désastres.

Le nouveau téléréalité est en cours de tournage cet été et sera diffusé plus tard cette année.

Il est réalisé par Spun Gold – l’équipe derrière le spectacle de strip dance de célébrités The Real Full Monty On Ice.

Une source a déclaré: «Lockdown a laissé beaucoup de couples s’ennuyer dans la chambre.

« Mon premier trio explorera l’idée qu’un grand nombre de personnes aspirent secrètement à un amant supplémentaire. »

Sian rejoint un nouveau drame La star de FLEABAG et de Quiz, Sian Clifford, rejoint Thomasin McKenzie, James McArdle, Jessica Brown Findlay et Jessica Hynes dans le nouveau drame de BBC1, Life After Life. L’émission adapte le roman de Kate Atkinson sur une fille qui meurt encore et encore. Le tournage vient de commencer.