Dominic Thiem subit une défaite «très difficile» au premier tour contre Pablo Andujar à Roland-Garros

La quatrième tête de série Dominic Thiem a perdu une avance de deux sets et a glissé vers une défaite « très difficile » au premier tour à Roland-Garros contre le vétéran espagnol Pablo Andujar dimanche.

Andujar, 35 ans, a effectué un retour remarquable pour vaincre le double finaliste de Roland Garros 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4 après près de quatre ans et demi. heures sur le court Philippe Chatrier.

C’est la première sortie de Thiem au premier tour à Roland-Garros et la première fois qu’il n’a pas réussi à atteindre au moins les quarts de finale du tournoi depuis 2015.

« Cela semble très difficile, car j’étais habitué depuis 2016 à jouer très profondément dans ce tournoi », a déclaré le joueur de 27 ans.

«Mais en même temps, la dernière sortie du premier tour d’un Grand Chelem, l’US Open 2019, n’est pas si lointaine.

«Donc (je) n’étais pas comme les trois grands qui ne perdent jamais avant les quarts. Je veux dire, j’ai eu des pertes au début avant, mais surtout ici où depuis 2015 je ne les avais plus, ça fait bizarre et c’est très difficile. »

C’est la première fois en 17 ans de carrière qu’Andujar revient de deux sets derrière pour gagner.

« C’est un moment très spécial car j’ai 35 ans et je ne sais pas combien de temps je vais jouer », a déclaré Andujar. « J’ai dû croire pour pouvoir obtenir ce résultat. »

L’Autrichien Thiem a perdu les finales des Internationaux de France 2018 et 2019 face à Rafael Nadal, 13 fois champion, mais a remporté son premier titre du Grand Chelem l’année dernière à l’US Open.

Sa forme avait été inégale cette saison, cependant, ayant perdu contre Lorenzo Sonego à Rome et Cameron Norrie à Lyon au cours des deux dernières semaines.

« Lyon et ici, les coups et tout ce que je bougeais et tout n’était pas le vrai moi, je dirais, ou ma version qui est capable de jouer pour de gros titres », a admis Thiem. . »

Situation « étrange » pour Thiem

Il a semblé être en contrôle total lorsqu’il a remporté le deuxième set, avant de rater également une balle de break dans le troisième jeu du troisième set.

Thiem a également perdu une occasion de prendre une avance de 3-1 dans le match décisif et a terminé le match en n’ayant pris que six des 19 balles de break.

« Perdre après avoir été deux sets à zéro, c’est très étrange pour moi, et, je veux dire, je dois l’analyser et réfléchir à ce qui ne va pas en ce moment », a-t-il ajouté.

« Et bien sûr, essayez de riposter dès que possible. »

Andujar, le numéro 68 mondial, n’avait pas battu un joueur du top 10 depuis 2015 jusqu’à une victoire contre Roger Federer à Genève la semaine dernière.

« Cette victoire a probablement aidé aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Je ne pensais pas que j’étais dans ma meilleure forme, mais la conviction était la clé de la victoire aujourd’hui. »

Andujar affrontera l’Argentin Federico Delbonis ou le Moldave Radu Albot au deuxième tour.

Ce sera un coup particulièrement dur pour Thiem, cependant, après avoir été placé dans la moitié opposée du tirage au sort contre Nadal, le numéro un mondial Novak Djokovic et Federer.

