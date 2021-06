Dominic Thiem se retire de Wimbledon avec une blessure au poignet

Le numéro cinq mondial Dominic Thiem s’est retiré jeudi de Wimbledon après s’être blessé au poignet à Majorque cette semaine. « Je suis vraiment désolé de me retirer des trois prochains tournois que j’avais dans mon calendrier – Wimbledon, Hambourg et Gstaad », a écrit l’Autrichien de 27 ans sur Twitter. « Je suis déterminé à revenir plus fort. »

Thiem est le deuxième joueur du top 10 à se retirer de Wimbledon après que le double champion Rafael Nadal a déclaré qu’il était absent du tournoi pour se reposer après sa sortie en demi-finale de Roland-Garros.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici