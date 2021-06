Dominic Thiem rejoint Rafael Nadal pour se retirer des Jeux olympiques de Tokyo

Le champion de l’US Open Dominic Thiem a rejoint jeudi la superstar espagnole Rafael Nadal pour se retirer des Jeux olympiques de Tokyo. Le numéro cinq mondial Thiem a déclaré qu’il voulait se concentrer sur Wimbledon, puis défendre son seul titre du Grand Chelem à New York. « Bonjour à tous, j’ai une triste nouvelle à partager avec vous tous. Après avoir discuté avec mon équipe et analysé la situation, j’ai pris la décision très difficile de me retirer des Jeux olympiques de Tokyo », a écrit l’Autrichien de 27 ans sur Twitter.

« Pour moi, comme tous les athlètes, participer aux Jeux olympiques et représenter mon pays est un immense honneur et cela rend cette décision encore plus difficile.

« Cependant, 2021 n’a pas commencé comme prévu et je ne me sens pas prêt à jouer de mon mieux à Tokyo.

« Mon objectif est de travailler dur les semaines à venir, de faire de mon mieux à Wimbledon, de continuer à m’entraîner et, espérons-le, de défendre mon titre à l’US Open. »

Thiem a été éliminé de Roland-Garros au premier tour alors qu’il était deux fois finaliste à Paris.

Plus tôt jeudi, Nadal a déclaré qu’il se retirait des Jeux olympiques et de Wimbledon dans le but « de prolonger ma carrière ».

Nadal, 35 ans, a été médaillé d’or en simple à Pékin en 2008.

Il est également double champion de Wimbledon.

Thiem a également raté les Jeux olympiques de Rio 2016 en raison des craintes suscitées par le virus Zika.

« Je suis jeune et j’espère pouvoir jouer pour l’Autriche aux JO de Paris 2024 », a-t-il ajouté jeudi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici