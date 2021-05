Dominic Thiem bat John Isner pour atteindre les demi-finales

Dominique Thiem est venu d’un set pour battre John Isner et atteindre les demi-finales de la Open de Madrid vendredi. L’Autrichien pourrait affronter le 13 fois champion de Roland-Garros Rafael Nadal dans les quatre derniers matchs après s’être rétabli contre Isner pour gagner 3-6, 6-3, 6-4. Nadal affrontera la cinquième tête de série Alexander Zverev lors de son quart de finale plus tard vendredi. Une confrontation entre Thiem et Nadal serait une répétition des finales de Roland-Garros 2018 et 2019, toutes deux remportées par Nadal. Zverev, quant à lui, était du côté des perdants en finale lorsque Thiem a décroché son premier titre du Grand Chelem à l’US Open de l’année dernière, lorsqu’il a battu l’Allemand en cinq sets.

Le numéro quatre mondial sera l’un des plus féroces challengers de Nadal à Roland Garros le mois prochain et s’il rencontre l’Espagnol à Madrid, il sera considéré comme une première jauge de ses références.

Après avoir terminé deux fois deuxième à Madrid, Thiem espère aller encore plus loin cette année, mais il est dans la moitié la plus difficile du tirage au sort.

Dans les autres quarts de finale, le duo non classé d’Alexander Bublik et de Casper Ruud affrontera soit le huitième favori Matteo Berrettini, soit le 16e favori Cristian Garin en demi-finale.

Isner, âgé de 36 ans, n’a jamais été à son meilleur sur terre battue, mais il a attrapé Thiem froid à la Caja Magica en cassant tôt pour remporter le premier set.

Mais Thiem a déchiré une passe du coup droit pour ouvrir une opportunité de pause à 3-2 dans la seconde, qu’il a prise quand Isner a frappé le filet avec une volée.

Thiem lisait mieux le service d’Isner au moment où le match est allé à un décideur, mais ce n’est que 4-4 qu’il a frappé à nouveau, quand il a chassé trois volées d’Isner pour servir pour la victoire.

Il a terminé, une volée de coup droit assurant la victoire en un peu moins de deux heures.

« C’est l’un des meilleurs serveurs de l’histoire, surtout ici en altitude, ça rebondit haut et c’est tellement difficile de revenir », a déclaré Thiem par la suite.

«Commencer par une rupture, c’est presque comme perdre le premier set mais je suis resté concentré, gardé un bon esprit sportif. Très peu de points décident de ce genre de match et c’est comme ça que j’ai changé les choses dans le deuxième set. «

