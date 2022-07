Dominic Thiem après sa première victoire depuis 2021

L’ancien numéro 3 mondial Dominic Thiem s’est battu pour une victoire de 3-6, 6-1, 7-6 (5) au premier tour contre le Finlandais Emil Ruusuvuori au Nordea Open mardi.

Il s’agissait de la première victoire de l’Autrichien au niveau de la tournée depuis 14 mois, dont neuf dont le champion de l’US Open 2020 a été hors de combat en raison d’une blessure au poignet.

« C’est long. Ma dernière victoire était à Rome en 2021, cela ressemble en quelque sorte à un monde différent. Beaucoup, beaucoup de choses se sont produites. C’était dur, mais c’était aussi une très bonne expérience, je pense, pour la vie en général. Je suis tellement heureux d’avoir remporté cette première victoire ici aujourd’hui », a déclaré Thiem lors de son entretien sur le terrain.

Thiem était sous pression tôt contre le n ° 43 mondial Ruusuvuori lors de la première rencontre en tête-à-tête ATP de la paire. Le Finlandais a pris une avance inattaquable de 5-1 dans le premier set, mais Thiem a élevé son niveau pour revenir en force en remportant cinq matchs de suite dans le deuxième set pour égaliser les procédures.

Malgré quelques moments nerveux lors du tie-break du set décisif, Thiem est resté solide pour décrocher sa deuxième victoire à n’importe quel niveau en 2022 après avoir sauvé huit balles de break sur 12 contre le Finlandais qui frappe proprement.

“C’était un match très difficile. Je n’ai pas eu un très bon départ et ensuite je me suis très bien battu, mais j’ai eu une période vraiment difficile avec beaucoup de défaites et peu de victoires, donc c’était vraiment difficile pour moi de conclure le match. Même si j’ai plutôt bien joué dans les deuxième et troisième sets. Je dois contrôler un peu mieux les nerfs, surtout quand ça arrive à la fin », a-t-il déclaré.

Le prochain adversaire de Thiem lors de sa première apparition à Bastad sera la quatrième tête de série, Roberto Bautista Agut.

