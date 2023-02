Dominic Raab veut que les chefs de la commission des libérations conditionnelles aient une expérience policière dans un bouleversement majeur

UN sur trois chefs de commission des libérations conditionnelles qui décident de laisser sortir des meurtriers ou des violeurs malades devront avoir une expérience policière dans un bouleversement majeur.

Le secrétaire à la Justice annoncera aujourd’hui une importante campagne de recrutement d’anciens détectives et chefs de police pour empêcher les softies de laisser sortir les personnes qui commettent davantage de crimes.

Dominic Raab souhaite qu’un chef de commission des libérations conditionnelles sur trois ait une formation policière dans le cadre d’une campagne de recrutement nationale Crédit : Alamy

Dominic Raab souhaite doubler le nombre de membres de la commission des libérations conditionnelles ayant une expérience policière à 50 d’ici la fin de l’année avec une campagne de recrutement nationale.

Il proposera de nouvelles lois afin que les anciens policiers soient obligés de s’asseoir sur des affaires «de premier plan» comme celles emprisonnées pour viol, meurtre, terrorisme ou la mort d’un enfant.

Les nouvelles lois devraient être présentées dans le cadre du projet de loi sur les victimes – qui devrait être présenté aux Communes dans les semaines à venir.

Ils proposeront également des tests de libération plus stricts pour les prisonniers en liberté conditionnelle et de nouveaux pouvoirs pour le secrétaire à la Justice pour bloquer la libération des délinquants dangereux.

Les ministres espèrent qu’ils seront en place d’ici la fin de l’année.

On espère que l’inscription d’anciens cuivres sur les conseils d’administration renforcera le système et signalera à l’avance les récidivistes potentiels, car ils ont une expérience directe des risques qu’ils pourraient poser.

M. Raab a déclaré hier soir: “Le public veut savoir que les décisions de libération conditionnelle sont prises par ceux qui ont une bonne idée du comportement des délinquants, comme les policiers et les détectives.

“Leur expérience directe et leur compréhension du risque permettront aux commissions des libérations conditionnelles de se concentrer encore plus sur la protection du public et de rendre nos rues plus sûres.”

Les ministres ont déjà resserré les critères de transfert des délinquants à risque élevé vers des prisons ouvertes.