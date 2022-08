Dominic Raab veut limiter les pouvoirs des juges, selon un document divulgué

Le secrétaire à la Justice, Dominic Raab, envisage d’introduire une série de changements qui pourraient limiter la responsabilité du gouvernement dans les révisions judiciaires, suggère un document divulgué.

Selon un document du ministère de la Justice (MoJ), le ministre envisage des mesures susceptibles de rendre plus difficile la tâche des demandeurs qui souhaitent contester les décisions des organismes publics d’engager des poursuites judiciaires avec succès contre le gouvernement.

“Tu [Mr Raab] ont indiqué que vous souhaitiez consulter sur de nouvelles réformes du contrôle judiciaire », le document vu par Le gardien aurait déclaré.

Le document indique que le document poursuit en faisant des suggestions pour les changements souhaités par M. Raab “sous réserve de vos orientations politiques initiales et du résultat de toute consultation”.

Les modifications proposées dans le document vont de la dictée des critères que les juges doivent appliquer dans les affaires à l’augmentation de la charge financière s’il est constaté que les parties n’ont pas qualité pour agir.

Les travaillistes se sont jetés sur le document – ​​le secrétaire à la justice fantôme Steve Reed affirmant que les changements signalés montraient que le gouvernement pensait que “la loi ne s’applique qu’aux petites gens”.

Le député travailliste a déclaré: “Cette fuite est une preuve de plus que le Lord Chancelier et ce gouvernement conservateur arrogant pensent que la loi ne s’applique qu’aux petites gens.”

“Qu’il s’agisse de leurs attaques contre le contrôle judiciaire, des milliards de livres d’argent des contribuables distribués à leurs amis dans les contrats Covid, du scandale Partygate ou de leur soi-disant” Déclaration des droits “, qui empêchera les victimes d’obtenir justice, le Les conservateurs ont montré leur mépris pour le peuple britannique.

Un porte-parole du ministère de la Justice a répondu : « Nous ne commentons pas les documents divulgués.

Charlie Whelton, responsable des politiques et des campagnes du groupe de défense des droits de l’homme Liberty, a déclaré que le document divulgué “suggère que le gouvernement prévoit de rendre encore plus difficile pour les gens de les défier et de se rendre encore moins responsables devant le public”.

Soulignant les projets de remplacement de la loi sur les droits de l’homme, le militant a déclaré : “Le gouvernement est déterminé à rendre aussi difficile que possible leur poursuite en justice et à les tenir responsables d’actes illégaux”.

« Que ce soit en érigeant davantage d’obstacles pour intenter des poursuites, en annulant des jugements qu’ils n’aiment pas ou en bloquant de plus en plus d’actions contre les contestations, les tentatives du gouvernement d’éviter de rendre des comptes créent un précédent très dangereux pour tous les futurs gouvernements de toutes allégeances.

Tracy Doig, responsable du plaidoyer international chez Freedom from Torture, a décrit les plans comme « effrayants », déclarant : « L’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l’influence du gouvernement est la pierre angulaire de la démocratie dans ce pays, basée sur des centaines d’années de jurisprudence.

Elle a ajouté : « La vision effrayante de Raab d’un gouvernement au-dessus des lois est une menace pour les droits qui protègent chacun d’entre nous.

Le gouvernement a présenté des plans pour une déclaration des droits pour remplacer la loi sur les droits de l’homme, ce qui signifierait que le Royaume-Uni n’a pas toujours à suivre la jurisprudence de Strasbourg et que la Cour suprême de Londres est le décideur ultime sur les questions de droits de l’homme.

Cela vient après que la Cour européenne des droits de l’homme, qui interprète la Convention européenne des droits de l’homme, ait bloqué les projets d’envoi de certains demandeurs d’asile au Rwanda.

Le gouvernement insiste sur le fait que la réforme renforcerait la liberté d’expression et empêcherait les réclamations légales “insignifiantes”, mais les opposants disent qu’elle limiterait la capacité des citoyens à défier l’État.