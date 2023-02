Dominic Raab “s’est comporté comme un monstre”, déclare un ex-collègue dans la dernière plainte pour intimidation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Dominic Raab “s’est parfois comporté comme un monstre”, a affirmé un ancien haut fonctionnaire dans la dernière allégation d’intimidation contre le vice-Premier ministre.

S’adressant anonymement au programme BBC Newsnight, l’ex-employé a déclaré que M. Raab avait crié au personnel et utilisé “des tactiques dégradantes pour devenir la personne la plus puissante de la salle”.

L’ancien collègue du secrétaire à la justice, qui n’a pas déposé de plainte officielle contre lui, a déclaré à l’émission : “Je pense qu’il s’est parfois comporté comme un monstre.”

La dernière affirmation survient après que la militante de Remain, Gina Miller, a déclaré qu’elle avait été “intimidée et rabaissée” par M. Raab après l’avoir qualifiée de “stupide” et de “naïve” lors d’une rencontre “agressive” à la BBC en 2016.

Ses affirmations, écrites dans un article pour L’indépendant, sont les premières accusations d’abus enregistrées contre M. Raab, qui fait l’objet d’une enquête officielle sur des allégations selon lesquelles il aurait intimidé des fonctionnaires.

Décrivant le comportement de M. Raab à Newsnight, l’ancien fonctionnaire a déclaré: “Je l’ai vu bouillonner sur d’autres hauts responsables, vous regarder durement, vous savez comme une fureur froide.”

“C’était assez sinistre – et élever la voix. Il faisait des exemples de membres très expérimentés du personnel devant des membres plus juniors et vice versa.

Interrogé par l’intervieweur de la BBC pour savoir si M. Raab était simplement direct et affirmé tout en faisant un travail important, l’interviewé a rejeté l’idée.

« Non, c’est de l’intimidation. Je veux dire, le pire, c’est le genre de colère froide et de faire attendre les gens en silence », ont-ils déclaré.

« S’attendre à ce que les gens arrivent très, très vite sans vraiment savoir pourquoi ils sont là. Traiter son bureau privé avec mépris et le faire publiquement.

“Il y avait de longs silences, et si vous essayiez de continuer à parler, il vous disait d’attendre ou d’arrêter de parler.”

Un porte-parole de M. Raab a refusé de commenter les dernières allégations, mais le vice-Premier ministre a précédemment nié avec véhémence toutes les allégations.

Rishi Sunak a nommé Adam Tolley KC pour examiner les allégations d’intimidation contre M. Raab, impliquant jusqu’à 24 fonctionnaires. Le Premier ministre a subi une pression croissante pour expliquer s’il était au courant d’allégations contre M. Raab avant de le nommer au cabinet, le n ° 10 n’excluant jusqu’à présent que M. Sunak était au courant de “plaintes officielles”.

Le vice-Premier ministre a survécu mardi à un mini remaniement ministériel, malgré la pression croissante pour qu’il se retire jusqu’à la fin de l’enquête.

Les plaintes s’étendent sur plusieurs années, sur un certain nombre de départements gouvernementaux différents et impliquent des dizaines de personnes selon le syndicat FDA, qui représente les fonctionnaires.