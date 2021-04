Dominic Raab a refusé de publier un avis juridique pour soutenir son affirmation selon laquelle la réduction de 5 milliards de livres sterling par an de l’aide à l’étranger du gouvernement est légale – car il a laissé entendre qu’elle pourrait être prolongée.

La baronne Sugg – le ministre conservateur qui a démissionné en signe de protestation l’année dernière – a exhorté le ministre des Affaires étrangères à publier ses avis juridiques, après que certains avocats chevronnés ont averti qu’il agissait illégalement.

Elle a également demandé s’il convenait que l’engagement de dépenser 0,7 pour cent du revenu national «n’est pas respecté pendant plus d’un an, alors une législation primaire est définitivement nécessaire».

Mais M. Raab a rejeté la demande, disant à une commission des Lords que les conseils juridiques devaient être gardés secrets parce que «vous voulez pouvoir avoir des discussions franches et franches».

Et, sur la question de savoir si la réduction doit être pour un an seulement – si aucune loi n’est adoptée – il a répondu: «Je ne pense pas que ce soit aussi simple que cela.»

Le commentaire alimentera les soupçons que la réduction, à 0,5 pour cent des revenus – briser un engagement du manifeste des conservateurs – ne sera pas rétablie rapidement, comme M. Raab l’a répété que cela ne se produirait que «lorsque la situation budgétaire le permettra».

Elle est intervenue au milieu d’accusations selon lesquelles le gouvernement «cache» toute l’ampleur des réductions massives de l’aide étrangère, censées récupérer la moitié des financements de nombreux pays parmi les plus pauvres du monde.

Une fuite vue par L’indépendant a suggéré que la Syrie, la Somalie, la République démocratique du Congo, la Libye, le Nigéria et le Liban sont tous sur le point de perdre plus de la moitié de leur financement.

Mais une déclaration publiée par M. Raab a simplement énuméré ses priorités – pour la réduction de 5 milliards de livres sterling entre 2019 et 2021 – sans dire où tombera la hache.

Le ministre des Affaires étrangères a également été interrogé sur la décision très critiquée d’augmenter l’arsenal nucléaire du Royaume-Uni à «pas plus de 260 ogives».

Ming Campbell, l’ancien dirigeant libéral démocrate, a allégué que le gouvernement réduisait également la «transparence sur le stock opérationnel» et s’est demandé s’il violait le traité international de non-prolifération.

«Y a-t-il des ogives supplémentaires à mettre sur les armes nucléaires du champ de bataille?» Demanda Lord Campbell.

Mais M. Raab a répondu: « Vous ne vous attendez pas à ce que je réponde à des questions opérationnelles. »

Et il a soutenu que la politique de maintien d’un «degré d’incertitude quant à la nature de l’échelle de notre réponse à un ensemble de circonstances quelconque» n’a pas changé.

Sur la légalité des coupes, M. Raab a reconnu qu’il y avait des «limites fixées dans la loi» [which created the 0.7 per cent commitment] – mais a refusé de dire ce qu’ils sont.

«Le gouvernement ne partage pas régulièrement ses conseils juridiques», a-t-il déclaré, admettant que «bien sûr, il y aura des points de vue différents».

Et il a ajouté: « Il y a de bonnes raisons à cela – vous voulez pouvoir avoir des discussions franches et franches. »