Dominic Raab ramène des projets de déclaration des droits pour l’emporter sur les lois de l’euro et réprimer l’immigration clandestine

La Grande-Bretagne ramène des plans pour une déclaration des droits pour réprimer l’immigration illégale, The Sun on Sunday peut révéler.

Cela permettra enfin au plan phare du gouvernement d’expulser les migrants de la Manche vers le Rwanda de décoller après que l’ingérence des juges européens l’ait bloqué.

Raab relance les plans d’une déclaration britannique des droits pour réprimer l’immigration clandestine Crédit : Getty

Cette décision intervient alors que le système d’immigration brisé de la Grande-Bretagne est plongé dans sa plus grande crise depuis une génération.

Des émeutes violentes ont éclaté dans les centres de renvoi tandis que des nombres croissants arrivent dans de petits bateaux – près de 40 000 cette année seulement.

La ministre de l’Intérieur assiégée, Suella Braverman, a admis que l’immigration illégale était “hors de contrôle”.

Le vice-Premier ministre et secrétaire à la Justice, Dominic Raab, a déclaré que la Déclaration des droits “réinjectera une bonne dose de bon sens dans le système et mettra fin aux abus de nos lois”.

Il a déclaré: «Cela mettra fin à la dérive de la mission consistant à étendre continuellement les lois sur les droits de l’homme et rétablira un contrôle démocratique approprié du Parlement.

“La Déclaration des droits est une réforme vitale qui renforcera nos libertés, aidera à protéger le public et délimitera une séparation plus claire des pouvoirs entre les tribunaux et le Parlement.”

Une fois adopté, le projet de loi déchirera la loi sur les droits de l’homme et garantira que la Cour suprême du Royaume-Uni peut annuler la décision de la Cour européenne des droits de l’homme

Cela mettra fin aux règles farfelues empêchant l’expulsion des violeurs et des tueurs étrangers en raison de leur “droit à une vie de famille”.

Cela empêchera également les terroristes de prétendre qu’ils ne peuvent pas être détenus dans des centres pénitentiaires séparés parce que cela porte atteinte à leur « droit à la socialisation ».

M. Raab a ajouté: “La Déclaration des droits mettra un terme aux interprétations élastiques qui sapent la confiance du public dans les droits de l’homme, comme les criminels dangereux revendiquant le droit à la vie de famille pour tenter d’éviter l’expulsion et les terroristes revendiquant le droit de socialiser afin qu’ils puissent répandre des idéologies haineuses dans les prisons.

“Cela montrera clairement que la Cour suprême du Royaume-Uni n’est pas subordonnée à la Cour européenne des droits de l’homme.”

Les plans d’une déclaration des droits britannique ont été initialement élaborés par M. Raab lorsque Boris Johnson était Premier ministre.

Ils ont été déchirés de manière controversée par Liz Truss lors de son bref passage au n ° 10.

Mais il sera maintenant ramené au Parlement dans quelques semaines.

L’objectif est qu’il devienne loi avant les prochaines élections – prévues en 2024.