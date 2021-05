La Biélorussie a été menacée de nouvelles sanctions britanniques après son «détournement» d’un vol pour s’emparer d’un journaliste dissident, mais des députés indignés disent qu’une action plus dure est nécessaire.

Avant les discussions avec les dirigeants de l’UE sur une réponse commune, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a durci sa position, condamnant «l’action extravagante» et mettant sur la table «de nouvelles sanctions».

Mais il a été exhorté à aller plus loin – en convoquant l’ambassadeur de Biélorussie et en suspendant tous les vols au-dessus du pays voyou, pour éviter que l’incident ne se reproduise.

Les appels sont venus après que Roman Protasevich a été arrêté et accusé d’avoir organisé des manifestations contre le président Alexandre Loukachenko. Il pourrait faire face à la peine de mort.

Tom Tugendhat, président conservateur de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, a demandé que des sanctions «très strictes» soient imposées au régime de Loukachenko, un allié de Vladimir Poutine.

Ryanair « détournement »: le Royaume-Uni et l'UE menacent de sanctions à la Biélorussie pour « piraterie aérienne »

Et il a averti: «En 2014, le gouvernement russe – le plus proche allié du régime de Loukachenko en Biélorussie – a abattu un avion malais et tué plus de 200 touristes néerlandais.

«Ce ne sont pas des menaces vaines. Ce sont des menaces très réelles de la part d’un gouvernement dont les alliés et amis ont fait exactement cela il y a seulement quelques années.

Lisa Nandy, la secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, s’adressant également à Radio Times, a déclaré que le Royaume-Uni devrait envisager de bloquer les vols de Belavia Belarusian Airlines en raison de l’incident «épouvantable».

«Si j’étais ministre des Affaires étrangères aujourd’hui, j’exigerais que l’ambassadeur vienne me voir pour demander la libération de Roman Protasevich», a déclaré Mme Nandy.

«Il doit y avoir des répercussions parce que cela déchire les règles internationales. Il ne peut tout simplement pas être autorisé à rester debout », a-t-elle déclaré.

L’avion de Ryanair, transportant 171 passagers de la Grèce à la Lituanie, était proche de sa destination, lorsque le contrôle du trafic aérien biélorusse a averti son équipage qu’une bombe avait été signalée à bord.

Le pilote d’un MiG-29, chargé d’intercepter l’avion de ligne, a signalé qu’il devait atterrir à Minsk – permettant à M. Protasevich, un journaliste de l’opposition de 26 ans, d’être arraché par des agents des services de sécurité de l’État.

Dans un communiqué, M. Raab a déclaré: «Le Royaume-Uni condamne les actions d’hier des autorités biélorusses, qui ont arrêté le journaliste Roman Protasevich sur la base d’une ruse, après avoir forcé son vol à atterrir à Minsk.

«M. Loukachenko doit être tenu pour responsable de ses actions farfelues. Le Royaume-Uni demande la libération immédiate de M. Protasevich et des autres prisonniers politiques détenus au Bélarus.

«Le Royaume-Uni travaille avec nos alliés sur une réponse coordonnée, y compris de nouvelles sanctions.»