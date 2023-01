Dominic Raab lance une ultime offre pour garder la mère monstre qui a torturé le bébé derrière les barreaux

LE secrétaire à la Justice, Dominic Raab, a lancé une dernière tentative pour maintenir en prison la mère torturée de Tony Hudgell.

Jody Simpson, 29 ans, qui avec Anthony Smith, 52 ans, a tellement battu le bébé Tony que ses jambes ont été amputées, devait sortir cette semaine.

Dominic Raab a lancé une offre pour garder la mère torturée de Tony Hudgell en prison Crédit : PA

Judy Simpson et Anthony Smith ont tellement battu bébé Tony que ses jambes ont été amputées Crédit : PA : Association de la presse

Le couple a été emprisonné pendant dix ans en 2018.

Simpson a remporté une contestation devant la Haute Cour contre la décision de M. Raab de suspendre sa libération. Il a demandé à la cour d’appel de l’annuler.

La mère adoptive de Tony, Paula Hudgell, 55 ans, a déclaré : « Tout temps supplémentaire passé par Simpson derrière les barreaux est une justice pour Tony. Elle et Smith sont des monstres.

Mme la juge Williams a statué en faveur de Simpson et a accordé au ministère de la Justice (MoJ) 21 jours pour demander l’autorisation de faire appel, mais a ordonné qu’elle reste en détention dans l’intervalle.

Hier, les responsables du ministère de la Justice ont déposé une requête auprès de la Cour d’appel contestant la décision de la Haute Cour et Simpson restera enfermé dans l’attente d’une décision sur l’opportunité d’accorder une audience.

M. Raab a déclaré: “Tony Hudgell a été torturé sans pitié par ses parents biologiques, ceux-là mêmes qui auraient dû l’aimer et prendre soin de lui.

“Il est de mon devoir de protéger les autres enfants de cette terrible expérience, c’est pourquoi nous contesterons cette décision et Jody Simpson restera derrière les barreaux pendant que les tribunaux examineront notre appel.”

Tony, également devenu sourd d’une oreille et blessé à la hanche, à la main, au poignet et à la mâchoire à cause de la cruauté qui lui a été infligée, a été adopté à quatre mois par Paula et Mark Huddell, de Kings Hill, Kent.

Le garçon a touché les cœurs en lock-out en 2020 lorsqu’il a collecté plus de 1,7 million de livres sterling pour l’hôpital pour enfants Evelina London, où sa vie a été sauvée, en apprenant à marcher sur sa première paire de jambes prothétiques.

Il a également fait campagne avec succès avec sa mère et son père adoptifs pour la loi de Tony, qui a augmenté les peines de prison maximales pour préjudice à un enfant de 10 à 14 ans et à la réclusion à perpétuité dans les cas mortels.