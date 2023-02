Dominic Raab: la BBC fait face à des appels pour enquêter sur des allégations selon lesquelles le vice-Premier ministre aurait injurié un jeune membre du personnel

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La BBC fait face à des appels pour enquêter sur les allégations de Dominic Raab qui a insulté un jeune membre du personnel.

Dans un article de L’indépendant, L’éminente militante anti-Brexit Gina Miller a déclaré avoir vu M. Raab dire à l’homme “d’aller me chercher une putain de voiture”.

L’incident présumé a eu lieu après que Mme Miller et M. Raab sont apparus ensemble sur Radio 4 Aujourd’hui spectacle en 2016.

La BBC est maintenant sous pression pour enquêter sur les allégations et “apporter son soutien” au jeune membre du personnel.

Une source proche de M. Raab a qualifié les allégations de “sans fondement et malveillantes”.

Mme Miller a affirmé dans son article que le vice-premier ministre avait lancé une “attaque abusive” contre elle.

Elle a déclaré avoir été “intimidée et rabaissée” par M. Raab après l’avoir qualifiée de “stupide” et de “naïve” lors d’une rencontre “agressive” à la BBC.

Ses allégations sont les premières accusations d’abus enregistrées contre M. Raab, qui fait l’objet d’une enquête officielle sur des allégations selon lesquelles il aurait intimidé des fonctionnaires.

Mme Miller a écrit: «Il était agressif et intimidant, et j’ai été victime d’intimidation et d’humiliation. Il s’agissait d’un homme agressif exprimant un comportement apparemment misogyne. Ce genre de comportement n’est acceptable de la part de personne, surtout pas de la part d’un politicien puissant et influent.

Se référant à l’incident présumé impliquant le coureur de la BBC, elle affirme qu’il a « aboyé » sur l’employé « Où est ma voiture ? Lorsque le jeune homme a répondu qu’on ne leur avait pas demandé d’en organiser une pour lui, un M. Raab “furieux” a crié: “Allez me chercher une putain de voiture.”

Daisy Cooper, chef adjointe des Lib Dems, a déclaré: «À la lumière de ces nouvelles allégations, la BBC doit enquêter sur l’incident et apporter son soutien au jeune membre du personnel.

“Si cela est vrai, l’individu devrait être encouragé à se manifester et à témoigner dans le cadre de l’enquête Tolley.

“Les libéraux démocrates pensent que l’intimidation et le harcèlement n’ont pas leur place dans notre société, surtout pas entre les mains de ceux qui sont chargés de l’État de droit.”

La BBC a été approchée pour commentaires.