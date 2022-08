Dominic Raab jouant à des jeux laser alors que les chars économiques sont une honte

AUCUN GOUVERNEMENT ne peut se permettre de s’absenter sans permission lors d’une urgence nationale.

C’est donc un regard terrible pour le vice-Premier ministre Dominic Raab de jouer à des jeux laser pendant que Boris Johnson était à l’étranger lors d’un voyage en Ukraine.

C’est un look terrible pour Dominic Raab de jouer à des jeux laser pendant que Boris Johnson était à l’étranger Crédit : Peter Jordan

L’engagement indéfectible de Boris dans la lutte de l’Ukraine pour la démocratie est l’un de ses plus grands héritages et M. Raab a le droit de faire une pause.

Mais des millions de Britanniques endurcis terrifiés par la spirale de la crise du coût de la vie sont en droit de demander exactement qui dirige le pays en ce moment. Le manque de leadership alors que l’économie s’effondre a été une honte nationale.

Boris ne peut rien dire de constructif car il est sur le point de partir.

Son successeur probable Liz Truss garde ses cartes près de sa poitrine jusqu’à ce qu’elle ait les clés de Downing Street.

Cette paralysie prolongée est due à la course à la direction des conservateurs, absurdement prolongée.

Nous avons prévenu il y a six semaines qu’un nouveau chef devait être mis en place de toute urgence. Étonnamment, nous devons encore attendre huit jours avant que le prochain PM ne soit couronné.

Pendant ce temps, la patience du public s’épuise dangereusement. Le prochain gouvernement risque d’être jugé moins pour ce qu’il a fait que pour ce qu’il n’a pas fait.

Le nouveau Premier ministre devra agir de manière décisive et immédiate pour que le public pardonne ce qui a été un vide de pouvoir inutile.

Korma en dehors

La Grande-Bretagne a donné aux Français plus de 80 millions de livres sterling pour les aider à surveiller leurs propres côtes.

Mais le nombre de migrants illégaux traversant la Manche n’a fait qu’augmenter. Alors, qu’est-ce que les responsables des forces frontalières britanniques espéraient gagner en dépensant près de 1 500 £ pour un déjeuner pour leurs homologues français ?

La Grande-Bretagne a vu peu de retour pour l’argent qu’elle a déjà dépensé pour renforcer les patrouilles françaises sur les plages. Donc, servir les Français avec de la nourriture et des boissons dans un restaurant indien ne fonctionnera probablement pas non plus.

Aussi gentils que nous soyons avec eux, il semble que nos copains gaulois feront toujours tikka le mickey.

Debout Sir Volodymyr

Les honneurs de démission de BORIS JOHNSON devraient être dirigés par un seul nom.

Nous espérons que le courageux Volodymyr Zelensky recevra le titre de chevalier honoraire.

Le président ukrainien a fait honte aux dirigeants occidentaux chancelants avec sa défense acharnée de la démocratie.

Quel message puissant pour le Premier ministre à envoyer alors qu’il quitte Downing Street.

Sir Volodymyr serait vraiment un chevalier en armure étincelante.