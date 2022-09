Dominic Raab: J’ai 50/50 de chances de conserver mon siège aux prochaines élections

Dominic Raab pense qu’il a une chance «50/50» de perdre son siège Esher et Walton lors des prochaines élections.

M. Raab occupe son siège à Surrey depuis 2010, mais lors des dernières élections il y a trois ans, il a tout juste réussi à repousser une poussée des libéraux démocrates de quelques milliers de voix.

Le secrétaire à la justice, qui a soutenu Rishi Sunak dans la course à la direction des conservateurs et ne devrait pas conserver un poste au Cabinet sous Liz Truss, a déclaré le télégraphe du dimanche: “Je pense que c’est une course 50/50 ici.”

M. Raab a également rejeté les spéculations selon lesquelles il pourrait abandonner le siège marginal pour une pairie, déclarant au journal: “Tout d’abord, je peux vous dire que je ne veux aller chez les Lords à aucun moment de ma carrière. Je peux exclure cela.

Il a déclaré qu’il ferait campagne pour conserver le siège, mais a également déclaré que la prochaine administration devrait “diriger le pays à travers la crise de l’inflation”.

“Vous devez avoir ces deux choses”, a-t-il déclaré.

« Un fort vent de face national en votre faveur, et une forte campagne locale. Je ne peux garantir personnellement qu’un de ces deux. J’aimerais contribuer aux deux.

Il a également déclaré qu’il “ne s’attendait pas” à se voir proposer un emploi dans un cabinet Truss

“Je ne m’attends pas, si Liz est Premier ministre, à se voir proposer quoi que ce soit”, a-t-il déclaré. « Notamment compte tenu du briefing.

Mais il a également suggéré qu’il ne refuserait pas un rôle, s’il lui était proposé : « Pourquoi le ferais-je ? Je suis un adulte.

« Liz et moi avons écrit deux livres ensemble. Je la considère comme une amie.