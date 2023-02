Dominic Raab frappé par une affirmation explosive selon laquelle il ne peut pas distinguer les Asiatiques

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’assiégé Dominic Raab semblait battre en retraite aujourd’hui alors qu’il répondait publiquement aux affirmations selon lesquelles il avait lancé une «attaque abusive» contre Gina Miller – et faisait face à de nouvelles accusations d’insensibilité raciale envers un comédien de la BBC qui soutient la version des événements de Miller.

Invité à commenter la révélation choquante de Mme Miller, rapportée pour la première fois par L’indépendant, qu’il l’a qualifiée de “stupide” et de “naïve” lors d’une rencontre “agressive” à la BBC, M. Raab n’a pas nié explicitement l’avoir dit.

Au lieu de cela, dans une déclaration soigneusement rédigée, le porte-parole du vice-Premier ministre a déclaré qu’il “rejette sa description et sa caractérisation”.

Après que Mme Miller ait également affirmé qu’il avait « aboyé » sur un employé de la BBC « va me chercher une voiture f ** king », le porte-parole de M. Raab a déclaré qu’il traitait les gens avec respect et n’avait « jamais juré contre le personnel ».

Mais il a subi plus de pression après que, dans une tournure bizarre, le comédien Nish Kumar ait rejoint la ligne, soutenant la militante anti-Brexit Mme Miller.

M. Kumar a déclaré avoir été témoin d’un incident décrit par Mme Miller au cours duquel M. Raab a confondu son frère Gary Marlowe, un avocat, avec M. Kumar.

“Je dois dire que je n’avais aucune confiance qu’il [Raab] peut faire la différence entre différents Asiatiques », a déclaré M. Kumar L’indépendant. “Cela nous a laissé à tous les deux un sentiment de manque de respect et de mépris pour notre identité.”

Il a ajouté: «Ce qui m’a agacé, c’est qu’il n’a pas eu de contrition après. Il est juste allé voir le premier gars brun qu’il a vu, a été immédiatement corrigé mais n’a même pas reconnu que l’infraction s’était produite.

M. Marlowe a déclaré: “Il est venu vers moi et m’a dit” Salut Nish “- même si je ne lui ressemble en rien. J’ai pensé quel idiot. Ce n’est pas parce que nous sommes tous les deux bruns que nous sommes interchangeables.

“J’ai la peau épaisse. J’ai été battu par des voyous du Front national, donc c’est une petite bière en comparaison ».

La rangée a éclaté comme suit :

L’incapacité de M. Raab à nier catégoriquement les allégations de Mme Miller est intervenue quelques heures après qu’une source anonyme les a qualifiées de “sans fondement et malveillantes”.

Cela semblait être une tentative de faire taire Mme Miller. Mais cela s’est retourné contre lui de manière spectaculaire après que ses affirmations aient été renforcées par M. Kumar et son frère.

Les révélations augmentent la pression sur M. Raab, qui fait l’objet d’une enquête sur de multiples allégations d’intimidation et augmente la probabilité que Rishi Sunak, qui a promis de mettre fin à la sottise et à l’inconduite des conservateurs, doive le licencier.

Quelques jours seulement après avoir été contraint de limoger le président conservateur Nadhim Zahawi à la suite L’indépendant’En juillet dernier, après avoir révélé qu’il faisait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale, la perte de M. Raab porterait un coup aux espoirs de M. Sunak de remporter les prochaines élections.

Un ancien ministre a dit L’indépendant il “devrait se tenir à l’écart”, affirmant que son rôle au sein du cabinet était désormais “une distraction”. “Cela dure depuis des semaines et alors que le Premier ministre parle de vouloir l’équité en même temps, cela nous distrait trop de ce que nous devons faire en tant que gouvernement”, ont-ils déclaré.

Un autre député conservateur et ancien ministre, quant à lui, a accusé M. Sunak et d’autres d’être “économiques avec les faits” et a déclaré qu’il n’y avait “pas moyen que Rishi ne soit pas au courant” des allégations entourant le comportement de M. Raab avant sa nomination.

Mme Miller a décrit son échange avec M. Raab dans un article pour L’indépendant dans laquelle elle a déclaré avoir été “intimidée et rabaissée” par le vice-Premier ministre après l’avoir qualifiée de “stupide” et de “naïve” lors d’une rencontre “agressive” après avoir débattu du Brexit dans l’émission BBC Radio 4 Today en 2016.

Dans un incident séparé, elle a décrit M. Raab confondant son frère avec M. Kumar avant une apparition à l’heure des questions de la BBC en 2018.

Parlant de l’incident présumé sur The Mash Report, M. Kumar : « Quand je suis entré dans la salle verte, et c’est une histoire vraie, vous disiez ‘Ravi de vous rencontrer Nish !’ à un homme qui s’est avéré être le frère de Gina Miller.

“Même si l’émission a tweeté des photos de nous tous la veille pour que nous sachions tous à quoi ressemblaient les uns et les autres, vous l’avez simplement ignoré et vous vous êtes approché du premier homme brun que vous avez vu et vous avez supposé que c’était moi. Même s’il n’a ni lunettes ni barbe !

Des sources proches de M. Raab disent qu’il aurait salué tout le monde lors de l’enregistrement « comme une question de manières ». Entre-temps, il est apparu que l’enquête officielle sur M. Raab pourrait examiner les allégations de Mme Miller.

Le haut conservateur et ancien ministre du cabinet David Davis a déclaré “sans aucun doute” que l’enquête, ordonnée par M. Sunak, examinerait les allégations.

La dirigeante adjointe du Labour, Angela Rayner, a également appelé le Premier ministre à assurer au public que “toute violation potentielle du code ministériel” par M. Raab ferait l’objet d’une enquête.

Downing Street a déclaré qu’il appartenait à l’enquête de décider si elle enquêterait sur les allégations de M. Miller.

La BBC fait également face à des appels pour lancer sa propre enquête distincte.

La chef adjointe des libéraux démocrates, Daisy Cooper, a déclaré: “À la lumière de ces nouvelles allégations, la BBC doit enquêter sur l’incident et apporter son soutien au jeune membre du personnel.”

La BBC a été approchée pour commentaires.