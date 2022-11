Dominic Raab frappé par des plaintes plus formelles concernant des allégations d’intimidation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Dominic Raab a été frappé par plusieurs nouvelles plaintes officielles du personnel du ministère de la Justice (MoJ) concernant un comportement d’intimidation présumé, a-t-il émergé.

Le secrétaire à la justice fait déjà l’objet d’une enquête après deux plaintes officielles, affirmant que le personnel du gouvernement avait “peur” d’entrer dans son bureau.

Mais une « poignée » de nouvelles plaintes ont maintenant été déposées par des fonctionnaires du ministère de la Justice, selon Le gardien – citant des sources qui ont accusé M. Raab de créer une “culture perverse de la peur”.

Une source a déclaré au journal que les nouvelles allégations étaient “plus graves et plus spécifiques” que celles déjà soumises.

“Il était humiliant et agressif, même envers les cadres supérieurs, et son imprévisibilité au jour le jour signifiait que nous étions tous constamment sur les nerfs”, ont-ils déclaré.

Le n ° 10 devrait annoncer un enquêteur indépendant mercredi, après que Rishi Sunak a accepté la demande de M. Raab d’ouvrir une enquête.

Downing Street a indiqué mardi que la conduite de M. Raab pourrait aller plus loin que les simples plaintes officielles portées contre lui.

Le porte-parole officiel de M. Sunak a déclaré “il appartiendra à l’enquêteur de décider ce qu’il choisit ou non de regarder”, indiquant que cela signifiait qu’il pouvait aller au-delà des deux plaintes formelles.

«Ils auront un mandat. J’imagine que nous pourrons donner un aperçu une fois le rendez-vous confirmé sur ce qu’ils vont examiner », a ajouté le porte-parole du n ° 10.

L’enquêteur sera nommé par le Premier ministre et lui rendra compte, bien que M. Sunak ne soit pas obligé d’accepter les conclusions faites sur la conduite de M. Raab.

M. Raab a été confronté à une série d’allégations selon lesquelles il aurait intimidé des fonctionnaires et déployé un comportement grossier et dégradant lors de précédents mandats en tant que secrétaire à la Justice et ministre des Affaires étrangères.

Le ministre principal a si mal agi lors d’une réunion avec le ministère de l’Intérieur plus tôt cette année que la secrétaire permanente du ministère de la Justice, Antonia Romeo, a dû s’excuser plus tard pour son comportement, a-t-on affirmé.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: “Il n’y a aucune tolérance pour l’intimidation dans la fonction publique. Le vice-Premier ministre dirige un département professionnel, faisant avancer des réformes majeures, où les fonctionnaires sont valorisés et le niveau d’ambition est élevé.

Ils ont ajouté: “Une enquête indépendante est en cours et supervisée par le Cabinet Office, et il serait inapproprié de commenter davantage les questions qui s’y rapportent tant qu’elle n’est pas terminée”.

Angela Rayner, chef adjointe du Labour, a déclaré que M. Raab “laisse une trace de hauts fonctionnaires obligés de passer leur temps à s’excuser pour son comportement toxique et à lui lire l’acte anti-émeute, au lieu de se concentrer sur la sécurité des Britanniques dans nos rues”.