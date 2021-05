Dominic Raab exhorte les compagnies aériennes à éviter l’espace aérien biélorusse après l’arrestation d’un journaliste à bord d’un avion de Ryanair

Le gouvernement britannique demande aux compagnies aériennes d’éviter l’espace aérien biélorusse après qu’un avion de Ryanair a été contraint d’atterrir à Minsk, la capitale, et qu’un journaliste voyageant à bord a été arrêté.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominique Raab, a déclaré à la Chambre des communes qu’il avait également suspendu le permis d’exploitation de la compagnie aérienne biélorusse Belavia et a dit à l’Autorité de l’aviation civile de ne délivrer de permis à aucune autre compagnie aérienne de l’État d’Europe de l’Est.

L’annonce est intervenue avant un sommet à Bruxelles où l’Union européenne devrait imposer des sanctions au régime du président Alexander Lukashenko.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que le bloc des 27 nations était convaincu qu’une réponse «ferme» était nécessaire à ce qu’il a qualifié de «scandale international» qui avait mis en danger la sécurité internationale, l’aviation civile et la vie des citoyens européens.

M. Raab a déclaré aux députés que Roman Protasevich avait été arrêté sur des accusations «fallacieuses» et a demandé sa libération immédiate, ainsi que celle de tous les autres prisonniers politiques en Biélorussie.

Il a qualifié l’utilisation d’un avion de combat MiG pour forcer le vol FR4978 au sol comme «une dérogation flagrante et extraordinaire au droit international».

Il n’y avait «aucune preuve» pour étayer l’affirmation des autorités bélarussiennes selon laquelle le vol de Ryanair devait atterrir en raison d’une alerte à la bombe, a déclaré M. Raab.

Et il a déclaré à la Chambre des communes: «Le régime de M. Loukachenko doit être tenu pour responsable de ce comportement imprudent et dangereux.»

L’ambassadeur de Biélorussie au Royaume-Uni a été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour s’habiller après l’incident de dimanche.

Le sommet européen de ce soir entendra les appels des États baltes de Lituanie, de Lettonie et d’Estonie pour que l’espace aérien biélorusse soit déclaré «dangereux» et que l’espace aérien de l’UE soit fermé aux vols biélorusses. La France et l’Irlande ont déclaré que les restrictions du trafic aérien pourraient faire partie de la réponse de l’UE.

Et le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré qu’il proposerait que tous les vols entre la Biélorussie et les 27 États de l’UE soient arrêtés jusqu’à ce que Protasevich, 26 ans, soit libéré.

Mais il n’était pas immédiatement clair si le bloc cherchera à imposer une interdiction légale ou simplement envoyer un «signal politique» pour éviter la Biélorussie.