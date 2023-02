Dominic Raab est accusé d’avoir “intimidé et rabaissé” le principal militant anti-Brexit

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Dominic Raab fait face à de nouvelles allégations d’intimidation alors qu’il prétend avoir lancé une “attaque abusive” contre un éminent militant anti-Brexit.

La militante de Remain, Gina Miller, a déclaré qu’elle avait été “intimidée et rabaissée” par le vice-Premier ministre après l’avoir qualifiée de “stupide” et de “naïve” lors d’une rencontre “agressive” à la BBC en 2016.

Ses affirmations, écrites dans un article pour L’indépendant, sont les premières accusations d’abus enregistrées contre M. Raab, qui fait l’objet d’une enquête officielle sur des allégations selon lesquelles il aurait intimidé des fonctionnaires. Le Premier ministre Rishi Sunak a nommé Adam Tolley KC pour examiner les allégations d’intimidation contre M. Raab, impliquant jusqu’à 24 fonctionnaires.

M. Raab a déclaré qu’il s’agissait “d’allégations sans fondement et malveillantes”.

Mme Miller écrit : « Il était agressif et intimidant, et j’ai été intimidée et rabaissée. Il s’agissait d’un homme agressif exprimant un comportement apparemment misogyne. Ce genre de comportement n’est acceptable de la part de personne, surtout pas de la part d’un politicien puissant et influent.

Le Premier ministre subit une pression croissante pour expliquer s’il avait connaissance d’allégations contre M. Raab avant de le nommer au cabinet. Le numéro 10 a seulement exclu que M. Sunak ait eu connaissance de “plaintes formelles”.

Mme Miller, qui dit que l’incident a eu lieu alors qu’ils partageaient un ascenseur à la suite d’une apparition conjointe sur la BBC Aujourd’hui programme, écrit dans son article que M. Sunak devrait « commencer à faire preuve de courage, de détermination et de principes » et suspendre M. Raab en attendant le résultat de l’enquête.

Elle prétend également que :

Son frère a été contraint de défier le vice-Premier ministre après qu’il ait semblé le confondre avec le comédien Nish Kumar. Son frère a dû lui demander : « Tu penses que je suis Nish Kumar ? Nous ne sommes pas tous pareils, tu sais ?

M. Raab a « aboyé » sur un jeune employé de la BBC « va me chercher une putain de voiture ».

Dans l’article, Mme Miller écrit qu’elle avait “travaillé dans les services financiers depuis 1996, donc avait rencontré ma juste part d’intimidateurs et de misogynes”.

Elle dit que, alors qu’ils partageaient un ascenseur après une apparition conjointe sur la BBC Aujourd’hui programme. « Raab m’a regardé et a dit : « Je n’arrive pas à me décider si tu es naïf, si tu as trop d’argent ou si tu es simplement stupide. Juste parce que vous avez des poches profondes et des amis dans les hautes sphères juridiques, vous pensez que vous pouvez simplement aller au tribunal pour arrêter la volonté du peuple.

Quelques instants plus tard, dit-elle, il a « aboyé » sur un jeune employé de la BBC : « Où est ma voiture ? Lorsque le jeune homme a répondu qu’on ne leur avait pas demandé d’en organiser une pour lui, un M. Raab “furieux” a crié: “Allez me chercher une putain de voiture.” “Le jeune homme tremblait, j’étais encore plus choquée”, écrit-elle.

Mme Miller et M. Raab se sont rencontrés à nouveau lorsqu’ils ont tous deux participé à un panel de l’heure des questions de la BBC en 2018 avec M. Kumar.

Mme Miller écrit que M. Raab est arrivé “et s’est dirigé vers mon frère – un médecin sérieux, à lunettes, aux cheveux très courts – et a dit:” Je suis Dominic Raab, j’ai hâte d’être sur le panneau avec vous ce soir “avec ce sourire il fait. J’ai levé les yeux des papiers que j’examinais en préparation. Mon frère a été surpris et a dit : « Tu penses que je suis Nish Kumar ? Nous ne sommes pas tous pareils, tu sais ?

M. Sunak devrait agir et suspendre M. Raab “le temps que l’enquête se déroule”, écrit-elle. Mme Miller, aujourd’hui chef du parti True and Fair, a contesté le gouvernement britannique en 2016 sur son pouvoir de déclencher l’article 50 et d’initier officiellement le Brexit sans vote au Parlement.

Une source proche de M. Raab: “Ce sont des affirmations sans fondement et malveillantes, chronométrées pour sauter dans un train en marche politique et donner à Gina Miller la publicité dont elle a envie.”

La BBC a été approchée pour commentaires.