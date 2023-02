Dominic Raab doit partir, déclare le ministre alors que 27 employés font partie d’une seule plainte pour intimidation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Dominic Raab devrait démissionner ou être licencié, a déclaré un ministre du cabinet lorsqu’il est apparu que plus de fonctionnaires qu’on ne le pensait auparavant faisaient partie de l’enquête sur les allégations selon lesquelles il aurait intimidé le personnel.

Le vice-Premier ministre subit une pression croissante après que l’avocate Gina Miller a déclaré L’indépendant M. Raab l’avait qualifiée de “stupide” lors d’une rencontre “agressive”, tandis que le comédien de la BBC Nish Kumar l’accusait d’insensibilité raciale.

Le secrétaire à la justice ferait également face à une seule plainte basée sur les préoccupations de 27 fonctionnaires en tant que ministère de la Justice seul dans le cadre de l’enquête officielle d’Adam Tolley KC.

Plus de deux douzaines d’employés sont “représentés” par une note indiquant que certains ont été contraints de quitter le travail pendant des “périodes prolongées” à cause de M. Raab, selon L’observateur.

“La combinaison de la pression du travail et des délais déraisonnables a eu un tel impact sur la santé mentale et physique de certains collègues qu’ils ont consulté leur médecin généraliste, et certains ont par la suite été licenciés pendant de longues périodes”, indique la plainte commune. .

Pendant ce temps, un ministre actuel du cabinet a déclaré que la position de M. Raab était intenable. “Raab doit y aller”, le collègue le Télégraphe du dimanche – disant qu’ils en avaient «trop entendu» de la part de fonctionnaires alléguant qu ‘«il est un absolu s ***».

Le ministre a ajouté : « Je ne pense tout simplement pas que ce soit un être humain très gentil. OK, nous ne sommes pas là pour être de gentils êtres humains, nous sommes là pour diriger le pays. Mais vous devez respecter vos fonctionnaires, et je ne pense pas qu’il ait beaucoup de cela en lui, j’en ai peur.

Il a été signalé précédemment qu’environ 24 fonctionnaires faisaient partie des plaintes dans trois départements. M. Raab a été averti du comportement d’intimidation présumé de plusieurs patrons des ministères qu’il dirigeait, a-t-on affirmé.

Les secrétaires permanents du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Justice et du département de la sortie de l’Union européenne auraient tous fait part de préoccupations informelles à M. Raab.

Les députés conservateurs souhaitent que l’enquête ordonnée par Rishi Sunak soit conclue dès que possible, mais l’enquête pourrait encore prendre plusieurs semaines pour se terminer – M. Raab n’ayant pas encore été interrogé.

L’ancien président du parti conservateur, Sir Jake Berry, a demandé la suspension de M. Raab pendant qu’il faisait l’objet d’une enquête sur des allégations selon lesquelles il aurait intimidé des fonctionnaires.

Sir Jake a déclaré qu’il serait normal dans le secteur privé qu’une personne confrontée à de telles allégations se tienne à l’écart pendant que l’affaire était traitée – affirmant que les ministres ne sont “pas une forme d’être humain spécial”.

“La façon dont ce type de plaintes serait traité dans le secteur privé est que vous seriez suspendu pendant qu’elles faisaient l’objet d’une enquête”, a-t-il déclaré dans une interview à BBC Radio 4. La semaine à Westminster.

M. Berry a ajouté: “Les députés et les ministres ne sont pas une forme d’être humain spécial, je pense qu’ils devraient simplement être traités comme n’importe qui d’autre sur leur lieu de travail.”

Le syndicat FDA, qui représente les hauts fonctionnaires, a déjà demandé sa suspension, tandis que le Parti travailliste a accusé M. Sunak d’être trop faible pour agir contre son adjoint – l’un de ses plus fervents partisans dans la bataille pour la direction conservatrice.

Mme Miller, militante anti-Brexit, a affirmé que M. Raab l’avait qualifiée de “stupide” et de “naïve” lors d’une rencontre “agressive” à la BBC.

Dans une déclaration soigneusement rédigée, un porte-parole du vice-Premier ministre a déclaré que M. Raab “rejette la description et la caractérisation” de lui données par Mme Miller.

M. Kumar a déclaré avoir été témoin d’un incident lors d’un enregistrement de la BBC décrit par Mme Miller, dans lequel M. Raab a confondu son frère Gary Marlowe, médecin généraliste, avec M. Kumar.

“Je dois dire que je n’avais aucune confiance en [Mr Raab] peut faire la différence entre différents Asiatiques », a déclaré M. Kumar L’indépendant. “Cela nous a laissé à tous les deux un sentiment de manque de respect et de mépris pour notre identité.”

Des sources proches de M. Raab disent qu’il aurait salué tout le monde lors de l’enregistrement de la BBC “comme une question de manières”.

Le secrétaire aux affaires, Grant Shapps, a déclaré dimanche que M. Raab était “très poli” en sa présence et a insisté pour que l’enquête indépendante sur les allégations d’intimidation soit autorisée.

“Je peux seulement dire par expérience personnelle que je ne l’ai jamais vu être très poli non seulement avec moi mais avec les autres officiels dans la salle”, a-t-il déclaré à GB News. « Il est certainement très déterminé et il sait ce qu’il veut retirer du système. Je pense que l’enquête ira au fond de tout cela.

Un allié de Raab a dit qu’il Télégraphe du dimanche que travailler avec lui “c’est comme travailler pour un PDG – il est implacable pour tirer le meilleur parti d’un département… Il est professionnel à souhait – il ne rabaissera jamais, ne manquera pas de respect ou n’intimidera pas”.