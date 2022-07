Dominic Raab dit que les enfants DEVRAIENT rester à l’école pendant la canicule car les enseignants sont “bien placés pour faire face” aux températures

DOMINIC Raab a déclaré que les enfants devraient aller à l’école pendant la canicule car les enseignants sont “bien placés pour faire face” à la flambée des températures.

Le vice-premier ministre, 48 ans, souhaite que les enfants aillent à l’école car les températures devraient atteindre 40 ° C dans certaines régions lundi et mardi.

Les écoliers devraient être à l’école pendant la canicule, a déclaré Dominc Raab Crédit : Alamy

Dominic Raab a déclaré que l’éducation des enfants “est vraiment importante Crédit: Sky News

Apparaissant sur Sophy Ridge de Sky News dimanche, il a déclaré: «Nous arrivons de toute façon à la fin du trimestre scolaire, mais je pense qu’il est vraiment important de s’assurer que les jeunes enfants reçoivent l’éducation dont ils ont besoin.

« Surtout après la pandémie et les écoles sont bien placées pour le faire. »

Ses commentaires interviennent après que le Met Office a émis un avertissement de chaleur extrême, disant qu’il pourrait y avoir un “danger pour la vie”.

Le point de vue de Raab a été soutenu par la secrétaire à l’éducation fantôme Bridget Phillipson qui est apparue dans le même programme.

Lorsqu’on lui a demandé si elle soutiendrait les parents qui décident de ne pas scolariser leurs enfants ces jours-là, la députée travailliste a déclaré: “Je suis sûre que les chefs d’établissement feront tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer que leurs écoles restent aussi fraîches que possible, que les enfants sont gardés à l’abri du soleil brûlant et sont gardés à l’intérieur autant que possible.

“Je pense que les enfants ont déjà beaucoup manqué en termes d’éducation et c’est juste qu’ils soient là.”

Concernant les chefs d’établissement, elle a ajouté: “Ils agiront toujours dans le meilleur intérêt des enfants à l’école.”

Certaines écoles ont déjà annoncé leur fermeture en raison de la “sécurité des élèves”.

L’école spéciale de St Christopher à Lincoln a déclaré aux parents qu’il serait impossible de garder le bâtiment suffisamment frais pour les élèves lundi et mardi.

D’autres ont déclaré qu’ils fermeraient tôt ou modifieraient leurs horaires ou modifieraient les règles afin de lutter contre la chaleur.

Trois écoles primaires du Herefordshire ont averti les parents que leurs enfants « ne seront pas autorisés à jouer dehors ».

Ils disent que les cours d’éducation physique n’auront pas lieu le lundi ou le mardi pendant les températures de pointe.

Les écoles, Marlbrook, Little Dewchurch et St Martin’s Primary School, disent également qu’elles offrent aux parents la possibilité de garder leurs enfants à la maison lundi.

Pendant ce temps, la Hereford Academy adopte une approche européenne en modifiant son emploi du temps pour éviter la chaleur.

Ils commenceront les cours à 8h30 – et laisseront les enfants finir à 14h.

Et la Clapton Girls ‘Academy, dans l’est de Londres, fermera pour la journée à 12h30 le lundi et le mardi.

Les écoles suivent les mêmes règles que les lieux de travail, ce qui signifie qu’il y a une température minimale mais pas de température maximale pour justifier la fermeture.

Le responsable de la santé et de la sécurité déclare: “Pendant les heures de travail, la température dans tous les lieux de travail à l’intérieur des bâtiments doit être raisonnable.”

Cela signifie que les employeurs et les écoles doivent fournir « de l’air pur et frais » – ainsi que maintenir les températures à un niveau confortable.

Les parents doivent également s’assurer que leurs enfants sont bien équipés en cas de canicule, avec un chapeau et de la crème solaire s’ils sont susceptibles de jouer à l’extérieur.

Alors que les températures devraient monter en flèche, M. Raab a exhorté les gens à prendre des précautions de “bon sens”.

“De toute évidence, il y a des conseils pratiques de bon sens dont nous parlons – restez hydraté, évitez le soleil aux heures les plus chaudes, portez de la crème solaire – ce genre de choses”, a-t-il déclaré au programme.

“Nous devons profiter du soleil et en fait, nous devons être suffisamment résistants à certaines des pressions qu’il exercera.”

Lorsqu’on lui a demandé si les gens devraient envisager de travailler à domicile, M. Raab a déclaré: “C’est aux employeurs d’en tenir compte et aux gens de décider.

“Je ne vais pas commencer à dicter des choses comme ça. Mais évidemment, nous avons un travail plus flexible. Cela aidera donc également avec ce genre de choses.”