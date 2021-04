Dominic Raab a été condamné pour avoir «caché» toute l’ampleur des réductions massives de l’aide à l’étranger, qui devraient récupérer la moitié des financements de nombreux pays parmi les plus pauvres du monde.

Des députés furieux se sont déchaînés après avoir échoué à révéler les détails de la douleur à venir – causée par une réduction de 5 milliards de livres sterling entre 2019 et 2021 – malgré une promesse d’ouverture.

Une fuite vue par L’indépendant a suggéré que la Syrie, la Somalie, la République démocratique du Congo, la Libye, le Nigéria et le Liban sont tous sur le point de perdre plus de la moitié de leur financement.

Mais une déclaration publiée par le ministre des Affaires étrangères a simplement énuméré ses priorités – le pot étant réduit de 0,7 à 0,5% du revenu national – sans dire où tombera la hache.

Andrew Mitchell, l’ancien secrétaire conservateur au développement international, a déclaré: «Ces mots cachent les coupes les plus draconiennes jamais faites par la Grande-Bretagne.»

Et Sarah Champion, la présidente du comité de développement international des Communes, a dénoncé le «manque de respect» pour les groupes d’aide de première ligne qui seraient durement touchés.

«Raab a sorti une déclaration à la fin de la journée qui détaille ce qu’ils financent, pas ce qu’ils coupent», a-t-elle déclaré.

«La vie des gens est directement affectée par ces décisions et il est choquant de constater qu’ils n’ont toujours pas la clarté dont ils ont besoin.»

Malgré le secret, les organisations humanitaires ont rapidement estimé des réductions de:

* 41% pour les projets humanitaires – de 1,5 milliard de livres sterling en 2019 à 906 millions de livres sterling en 2021.

* 25% pour l’éducation des filles au cours de ces deux années – de 536 à 400 millions de livres.

* 14% pour les projets Covid-19 – de 1,5 milliard de livres sterling en 2020 à 1,3 milliard de livres sterling cette année.

* 68% pour les programmes de renforcement de la société – de 1,4 milliard de livres sterling à 419 millions de livres sterling, sur les deux ans.

* 9% de dépenses de santé – de 1,4 milliard de livres à 1,3 milliard de livres, sur deux ans.

Kevin Watkins, directeur général de Save the Children, a déclaré: «Lorsque tous les autres pays du G7 se mobilisent face à une pandémie mondiale et renforcent leur soutien aux personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, le Royaume-Uni est le seul à choisir de prendre du recul.

«Ces réductions réduiront les emprunts du Royaume-Uni d’une fraction, mais dévasteront des vies dans nombre des pays les plus pauvres du monde.»

Le général de division James Cowan, du HALO Trust, a averti qu’il serait incapable de «retirer et détruire les bombes, les engins piégés et les munitions qui causent d’innombrables morts et font obstacle à la construction de la paix et de la stabilité».

Et Laurie Lee, directrice générale de Care International, a déclaré: «Cette déclaration ne dit rien sur ce qui a été coupé ni pourquoi. Le Parlement devrait être autorisé à voter sur le budget et la promesse de 0,7% devrait être tenue. »

Cependant, le gouvernement a manqué à sa promesse de donner aux députés un vote sur la réduction à 0,5 pour cent – malgré l’avertissement qu’il enfreindrait la loi sans cette loi.

Dans une déclaration écrite, M. Raab a déclaré: «Le Royaume-Uni reste un leader mondial du développement international.

«Nous reviendrons à notre engagement de consacrer 0,7% du revenu national brut à l’APD [Overseas Development Assistance] lorsque la situation budgétaire le permet.