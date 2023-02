Dominic Raab: Chronologie des plaintes pour intimidation contre le vice-Premier ministre

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Dominic Raab fait face à de nouvelles allégations d’intimidation, la militante pro-restante Gina Miller devenant la dernière à accuser le vice-Premier ministre.

Mme Miller, qui a aidé à obtenir une procédure judiciaire sur la légalité du Brexit, a déclaré que le pilier de Vote Leave l’avait “intimidée et rabaissée”, la qualifiant de “stupide” et de “naïve” lors d’une rencontre “agressive” à la BBC en 2016.

Elle est la première à rendre publique sa plainte, comme l’a révélé L’indépendant. Cependant, M. Raab a été interrogé sur sa conduite pendant un certain temps, le chef du syndicat de la FDA, Dave Penman, affirmant que des fonctionnaires avaient démissionné ou changé de rôle en raison de son comportement.

Rishi Sunak subit une pression croissante pour expliquer s’il était au courant des allégations contre M. Raab avant de le nommer au cabinet, le n ° 10 n’excluant jusqu’à présent que le Premier ministre était au courant des “plaintes officielles”.

M. Raab a nié tout acte répréhensible.

Voici une chronologie de la façon dont l’affaire s’est montée contre lui.

Gina Miller a porté plainte contre M. Raab (Reuters/Getty)

2010-2018

L’ancien fonctionnaire et avocat M. Raab entre au Parlement en tant que député conservateur d’Esher et Walton en 2010. Il est un éminent partisan du congé dans la perspective du référendum de 2016 et obtient sa pause en 2018 lorsqu’il devient secrétaire du Brexit.

C’est en 2016 que Mme Miller a déclaré que M. Raab l’avait intimidée. Une source proche de M. Raab a répondu aux allégations en disant: “Ce sont des affirmations sans fondement et malveillantes, chronométrées pour sauter dans un train en marche politique et donner à Gina Miller la publicité dont elle a envie.”

Il est rapporté en octobre 2022 que “des inquiétudes ont été exprimées” au sujet du comportement de M. Raab en tant que secrétaire d’État en 2018. Un document décrivant une “expression sérieuse de préoccupation” a été envoyé au Cabinet Office citant une conduite non professionnelle, voire intimidante, du ministre envers son bureau privé. Aucune mesure n’a été prise.

2019-septembre 2021

Allié de Boris Johnson, M. Raab devient ministre des Affaires étrangères en 2019 après s’être présenté sans succès au poste le plus élevé après le départ de Theresa May. Il était également de facto vice-Premier ministre et a remplacé M. Johnson alors que le Premier ministre n’était pas assez bien pour assister aux briefings de Covid lorsqu’il a été frappé par le virus.

Le mandat de M. Raab a coïncidé avec un taux de départ du personnel de 24% au cours de l’exercice 2019/20 et de 28% en 2020/21 contre 12% en 2021/22 – bien que des sources aient déclaré que c’était une coïncidence.

Dominic Raab remplace son patron de l’époque Boris Johnson lors d’un briefing Covid en 2020 (PENNSYLVANIE)

Septembre 2021 – Septembre 2022

M. Raab a été nommé secrétaire à la justice en septembre, poste qu’il a occupé pour la première fois depuis un an. Des articles de presse publiés le 21 novembre 2022 affirment qu’il s’est si mal comporté lors d’une réunion avec les chefs du bureau à domicile qu’il a dû s’excuser par la suite pour son comportement. Il quitte le rôle lorsque Liz Truss prend ses fonctions.

Octobre 2022

M. Raab n’est renommé ministre de la Justice qu’un mois plus tard sous le nouveau Premier ministre Rishi Sunak qui, surtout, a nié avoir connaissance d’aucune des allégations à venir à ce stade. Il assume également le rôle de vice-premier ministre et a parfois remplacé son patron lors des questions du premier ministre.

Une quinzaine de hauts fonctionnaires du département se seraient vu offrir “un répit ou une sortie”, certains étant encore traumatisés par son comportement antérieur.

novembre 2022

Deux plaintes officielles sont déposées contre M. Raab concernant son mandat de secrétaire à la justice. M. Raab s’engage à “réfuter et réfuter complètement” les accusations.

Simon McDonald, ancien chef du service diplomatique, a déclaré avoir averti M. Raab et lui avoir dit de changer de comportement. “C’était la langue, c’était le ton, il était très sec avec les gens. Et il l’a fait devant beaucoup d’autres personnes », a-t-il déclaré.

Le 16 novembre, le Premier ministre a déclaré qu’il nommerait un enquêteur indépendant pour examiner les allégations d’intimidation. La demande a été faite par M. Raab lui-même après deux plaintes officielles. Le vice-Premier ministre a déclaré qu’il “respecterait tout résultat” décidé par M. Sunak, bien qu’il ait continué à nier les allégations.

Lors des questions du Premier ministre le même jour, le député travailliste Clive Betts a interpellé M. Raab au sujet de la promesse « d’intégrité » faite par le gouvernement. M. Raab insiste sur le fait qu’il n’a rien fait de mal, ajoutant: «Je suis convaincu que je me suis comporté de manière professionnelle tout au long. J’ai immédiatement demandé au Premier ministre de mettre en place une enquête indépendante et je m’y conformerai pleinement.

Le 23 novembre, M. Sunak a nommé l’avocat expérimenté Adam Tolley KC pour enquêter. Le lendemain, de «nouvelles plaintes» seraient déposées dans un certain nombre de départements. Il est rapporté sur Newsnight qu’ils doivent déposer des plaintes officielles. Le 25 novembre, l’enquête est élargie pour inclure une troisième plainte.

Rishi Sunak a subi des pressions pour suspendre Dominic Raab (PARLEMENT ROYAUME-UNI/AFP via Getty Imag)

Décembre 2022

L’enquête est encore élargie avec cinq nouveaux plaignants soumettant des demandes officielles, ce qui porte le total à huit. Des rapports divulgués sur une enquête de la fonction publique suggèrent que près d’un tiers (30%) de tous les travailleurs sous M. Raab ont déclaré avoir été victimes d’intimidation à un moment donné. M. Raab a affirmé que personne n’avait soulevé de préoccupations au cours de ses années dans les rôles.

“Il pense sincèrement qu’il est juste un dur à cuire”, a déclaré une source aux médias. “Il ne comprend tout simplement pas que ce comportement n’est pas acceptable dans le milieu de travail moderne.”

Février 2023

Les appels à la suspension de M. Raab s’intensifient avec trois hauts fonctionnaires interrogés dans le cadre du processus. M. Sunak a, jusqu’à présent, résisté aux pressions pour le renvoyer.

M. Sunak a refusé de dire mercredi 1er février s’il avait eu connaissance de plaintes concernant son comportement avant de le nommer.

“Le Premier ministre n’était au courant d’aucune plainte officielle au moment de la nomination de Dominic Raab”, a déclaré l’attaché de presse du Premier ministre. “A la suite de plaintes formelles, le Premier ministre a demandé que les faits soient établis.”

Pas moins de 24 fonctionnaires ont maintenant porté plainte. M. Raab nie toujours tout acte répréhensible et l’enquête de M. Tolley se poursuit.