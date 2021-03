Avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de mercredi, M. Raab a déclaré: «C’est une occasion importante pour les alliés de l’OTAN de se rassembler et de discuter de la valeur de notre alliance dans un monde où les démocraties sont menacées par des puissances autoritaires et des acteurs non étatiques qui utilisent le cyber menaces et nouvelles technologies malveillantes pour saboter l’ordre fondé sur des règles.

Il avertira que la Russie déploie des technologies nouvelles et perturbatrices pour menacer les démocraties et les sociétés ouvertes à travers le monde, et dira que le Royaume-Uni soutient pleinement l’OTAN en tant que moyen de dissuasion militaire et «rempart politique fort et uni contre les activités de déstabilisation de Moscou».

