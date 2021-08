DOMINIC Raab a accusé l’Iran d’une attaque de drone « délibérée et impitoyable » contre un pétrolier qui a tué un vétéran des forces armées britanniques.

L’attaque de la rue Mercer, liée à un milliardaire israélien, s’est produite au large d’Oman dans la mer d’Oman et un membre d’équipage roumain a également été tué.

Mercer Street, un pétrolier battant pavillon libérien, au large de Cape Town, Afrique du Sud Crédit : AP

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab pense que l’Iran est à l’origine de l’attaque Crédit : EPA

Le Britannique, qui n’a pas été nommé, travaillait pour la société de sécurité Ambrey basée dans le Herefordshire et était à bord du pétrolier de 600 pieds.

Personne n’a immédiatement revendiqué la responsabilité du raid nocturne sur Mercer Street, sous pavillon libérien.

Les soupçons se sont immédiatement portés sur l’Iran, qui a été lié à d’autres attaques contre des pétroliers et s’est engagé dans une guerre fantôme avec Israël dans laquelle les navires des uns et des autres ont été ciblés.

Mais les médias d’État du pays sont sortis directement et ont revendiqué la responsabilité et ont déclaré que l’attaque était des représailles à une frappe israélienne contre la Syrie.

Cependant, le ministre des Affaires étrangères a maintenant déclaré qu’il était hautement probable que l’attaque ait été menée par l’Iran.

‘DÉLIBÉRER’

Il a déclaré : « Le Royaume-Uni condamne l’attaque illégale et cruelle commise contre un navire marchand au large des côtes d’Oman, qui a tué un Britannique et un Roumain. Nos pensées vont aux amis et à la famille des personnes tuées dans l’incident.

« Nous pensons que cette attaque était délibérée, ciblée et une violation flagrante du droit international par l’Iran.

« Les évaluations britanniques ont conclu qu’il est très probable que l’Iran ait attaqué le MV MERCER STREET dans les eaux internationales au large d’Oman le 29 juillet en utilisant un ou plusieurs véhicules aériens sans pilote (UAV).

« L’Iran doit mettre fin à de telles attaques et les navires doivent être autorisés à naviguer librement conformément au droit international.

« Le Royaume-Uni travaille avec nos partenaires internationaux sur une réponse concertée à cette attaque inacceptable. »

n 2019, deux pétroliers, le Front Altair et le Kokuka Courageous, ont été attaqués par des torpilles et ont pris feu au large des côtes iraniennes.

Des commandos iraniens vêtus de cagoules ont saisi le pétrolier britannique Stena Impero cette année-là.

Mais l’attaque de la rue Mercer marque la première attaque mortelle connue après des années d’attaques contre la navigation commerciale dans la région liées aux tensions avec l’Iran au sujet de son accord nucléaire en lambeaux.

Un responsable américain anonyme a déclaré à l’Associated Press que l’attaque semblait avoir été menée par un drone « à sens unique » et que d’autres drones y avaient participé.