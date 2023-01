Dominic Raab accusé d’avoir traité les victimes d’actes criminels comme “après coup” alors que le système judiciaire “s’effondre”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Dominic Raab a été accusé de traiter les victimes d’actes criminels comme une “réflexion après coup” au milieu des appels à nommer d’urgence un nouveau commissaire aux victimes.

Le Parti travailliste a écrit au secrétaire d’État à la Justice, citant l’exemple de deux survivantes de viol qui disent avoir été abandonnées par le système de justice pénale « en ruine ».

La lettre, du secrétaire à la justice fantôme Steve Reed et de la ministre fantôme des victimes et de la justice pour les jeunes Anna McMorrin, affirme que M. Raab évite l’examen en ne nommant personne au poste de commissaire aux victimes.

“Rachel est une survivante de viol qui dit que son expérience en tant que victime dans le système judiciaire a été pire que le viol et l’attentat à la vie qu’elle a subis”, indique la lettre, partagée exclusivement avec L’indépendant.

«Sarah, une autre survivante de viol, dit que sa vérité n’a pas été crue et qu’elle a été dépouillée de sa dignité à la barre des témoins où elle a été soumise à une humiliation vicieuse et à des attaques personnelles.

“C’est la dure réalité pour les victimes sous le système de justice pénale défaillant de votre gouvernement”, ajoute la lettre.

Les signataires ont déclaré que les victimes avaient besoin d’un “avocat fort” pour s’assurer que leur voix était écoutée.

“Les victimes sont confrontées à des retards de procès pouvant aller jusqu’à trois ans en raison de l’arriéré croissant après que les conservateurs ont fermé 260 tribunaux, réduit le nombre de juges et sont restés sans rien faire pendant que les avocats criminels quittaient le système en ruine par désespoir”, poursuit la lettre.

« Nous vous exhortons à nommer un commissaire aux victimes et à présenter un projet de loi sur les victimes sans autre obstruction. Les victimes ne méritent rien de moins.

Le rôle de commissaire aux victimes est vide depuis que Dame Vera Baird QC, ancienne commissaire pour l’Angleterre et le Pays de Galles, a démissionné de son poste en septembre, partageant une lettre cinglante déclarant que «le système de justice pénale est dans le chaos».

Le secrétaire à la justice fantôme, Steve Reed, déclare que les victimes d’actes criminels échouent (PENNSYLVANIE)

Dame Vera a été invitée à prolonger son mandat jusqu’à la fin de l’année dernière par le gouvernement après que les ministres ont reporté le recrutement de son prochain en ligne en relançant le processus en août dernier.

Le commissaire aux victimes se veut un défenseur indépendant des droits et des intérêts des victimes et des témoins.

“Le retard dans la nomination d’un commissaire montre à quel point ce gouvernement conservateur se soucie peu des victimes”, a déclaré M. Reed, député de Croydon North. L’indépendant.

“Nulle part cela n’est plus évident que pour les victimes de viols et d’agressions sexuelles – qui ne sont guère plus qu’une pensée après coup pour Dominic Raab, malgré une marée montante de violences sexuelles.

« Raab doit nommer un commissaire aux victimes et présenter un projet de loi sur les victimes sans plus tarder. Les travaillistes veulent voir les victimes au cœur du système judiciaire.

Ses commentaires interviennent après que Dame Vera a affirmé que M. Raab s’attendait à ce qu’elle soit sa “marionnette sur une ficelle” alors qu’elle affirmait que la position du commissaire aux victimes avait été sapée “de manière trompeuse et délibérée”.

Le Guardian a récemment révélé que M. Raab avait bloqué sa reconduction – des sources au ministère de la Justice affirmant que les entretiens pour un nouveau commissaire ne devaient pas avoir lieu avant février, le candidat final ne devant pas obtenir «l’approbation ministérielle» avant le printemps.

“Les victimes d’actes criminels sont consternées par votre décision de bloquer la nomination d’un commissaire aux victimes dans ce qui ressemble à une tentative d’éviter l’examen de vos défaillances dans le système de justice pénale”, la lettre, partagée avec L’indépendantÉtats.

« Les victimes continuent d’être traitées après coup sous ce gouvernement conservateur. Après sept ans de promesses, le gouvernement n’a toujours pas présenté de projet de loi sur les victimes pour renforcer les droits des victimes dans le système de justice pénale.

Un représentant du ministère de la Justice a été contacté pour commentaires.