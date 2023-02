Dominic Raab a provoqué des «crises de santé mentale» et ruiné des carrières, affirme un dirigeant syndical

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les fonctionnaires qui auraient été victimes d’intimidation par Dominic Raab ont souffert de «crises de santé mentale» et ont perdu des carrières, a affirmé le chef d’un syndicat représentant les fonctionnaires de Whitehall.

Le secrétaire général de la FDA, Dave Penman, a déclaré que certains membres du personnel qui travaillaient avec le ministre principal du cabinet avaient été contraints de quitter et de rétrograder des emplois en raison de son comportement.

Le patron du syndicat a également démenti les affirmations des alliés de M. Raab selon lesquelles les plaintes contre lui seraient un « complot » politiquement motivé pour le forcer à quitter son poste de vice-Premier ministre.

“J’ai parlé à des fonctionnaires qui travaillent et ont travaillé pour Dominic Raab, qui ont souffert de crises de santé mentale, ont perdu leur carrière essentiellement parce qu’ils ont dû déménager et changer d’emploi”, a déclaré M. Penman à Sky News.

Rishi Sunak a chargé l’avocat Adam Tolley KC d’enquêter sur les allégations d’intimidation contre M. Raab, avec des dizaines de fonctionnaires soupçonnés d’être impliqués dans huit plaintes officielles.

Mais le Premier ministre subit une pression croissante pour expliquer ce qu’il savait exactement des allégations avant de nommer M. Raab au poste de vice-Premier ministre et secrétaire à la Justice.

Des alliés de M. Raab ont laissé entendre que des fonctionnaires essayaient de le chasser, un ancien collègue ayant déclaré au Courrier quotidien qu’« il y a une tentative manifeste de la part d’un groupe de mandarins politiquement motivés de l’avoir ».

Mais M. Penman a répondu : « C’est extraordinaire et cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Sommes-nous vraiment en train de voir deux douzaines de fonctionnaires dans trois départements gouvernementaux différents sur une période de quatre ans se rassembler dans une conspiration massive ? Cela ne semble tout simplement pas crédible.

Le n ° 10 a seulement exclu que M. Sunak soit au courant des «plaintes officielles» – mais a refusé de nier les affirmations selon lesquelles il aurait reçu un avertissement informel concernant des problèmes liés au comportement présumé de son allié.

M. Penman a dit au Premier ministre de “se dire franchement”, ajoutant qu’on lui “demandait s’il était au courant de préoccupations informelles concernant Dominic Raab et, encore une fois, il refuse de répondre à ce point”.

Le dirigeant syndical a également déclaré qu’il était «étonné» par l’avertissement du député conservateur Jacob Rees-Mogg aux gens contre le fait d’être «trop floconneux» à propos des allégations d’intimidation.

“Je veux dire qu’il ne s’agit pas seulement de carrières, la vie des gens et leur santé mentale sont en danger lorsqu’ils sont victimes d’intimidation systématique, et le minimiser de cette manière est absolument scandaleux de la part d’un ancien chef de la Chambre et ministre du Cabinet”, a déclaré M. Penman. m’a dit.

Il a réitéré son appel à la suspension de M. Raab dans l’attente de l’enquête. Les partis d’opposition ont qualifié le Premier ministre de “faible” pour avoir résisté à une telle décision. Le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a déclaré: “Cela tient à la faiblesse du Premier ministre qu’il n’est pas prêt à agir face aux faits.”

Dominic Raab arrive à Downing Street (fil de sonorisation)

Le député travailliste Andrew Gwynne a déclaré jeudi aux Communes que M. Raab aurait été suspendu dans l’attente d’une enquête sur des allégations d’intimidation sur tout autre lieu de travail. “Pourquoi est-ce une règle pour le vice-Premier ministre et une règle pour les travailleurs ailleurs?”

Le ministre du Cabinet, Oliver Dowden, a répondu: «Le gouvernement prend très au sérieux toute plainte d’intimidation et de harcèlement. C’est précisément pourquoi le Premier ministre a nommé Adam Tolley pour mener cette enquête.

Alors que les députés conservateurs sont largement favorables à la nécessité d’attendre la conclusion de l’enquête, il y a un désir de tirer bientôt un trait sur la saga.

Un député d’arrière-ban conservateur a dit L’indépendant il y avait “beaucoup de frustration” parmi les collègues au sujet des allégations contre M. Raab, qui veulent que M. Sunak précipite l’enquête vers une conclusion. “Nous voulons que cela disparaisse le plus rapidement possible”, ont-ils déclaré.

L’ancien chef d’état-major n ° 10, Lord Udny-Lister, a défendu M. Raab jeudi, mais a déclaré qu’il était “assez robuste” et “pas un homme facile” à gérer.

“Il vous dira exactement ce qu’il pense”, a-t-il déclaré à LBC. “Maintenant, je suis désolé, si les gens n’aiment pas ça, et certaines personnes pourraient dire que c’est de l’intimidation. Je n’appelle pas ça de l’intimidation.

On pense que trois secrétaires permanents qui dirigeaient des fonctionnaires travaillant sous M. Raab au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Justice et au département du Brexit ont participé à l’enquête sur M. Raab, qui a toujours nié l’intimidation.