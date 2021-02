Dominic Ongwen est le premier commandant de la LRA à comparaître devant la Cour pénale internationale.

Connu sous le nom de «fourmi blanche», Dominic Ongwen, criminel de guerre condamné, aurait entre 9 et 14 ans lorsqu’il a été enlevé par l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) alors qu’il se rendait à l’école dans le nord de l’Ouganda. 27 ans pour devenir un commandant rebelle impitoyable.

«C’est l’histoire d’un enfant, comme beaucoup de membres de la LRA, forcé de grandir à l’image de ses oppresseurs», déclare le groupe de campagne LRA Crisis Tracker.

Peu de temps après son enlèvement en 1987 ou 1988, il a tenté de s’échapper avec trois autres personnes et quand ils ont échoué, il a été forcé d’écorcher vif l’un des autres enlevés en guise d’avertissement, un psychiatre lors de son procès pour crimes de guerre à la Cour pénale internationale (CPI ) à La Haye a déclaré.

« Ils ont écorché cette personne, lui ont enlevé le ventre et l’ont mis sur les arbres », a déclaré Dickens Akena au tribunal. « Et il [Ongwen] a dit qu’il ne mangerait pas de viande pendant deux à trois mois. «

M. Ongwen – dont le nom de famille signifie «né à l’époque de la fourmi blanche» – a continué à monter rapidement dans les rangs des rebelles, devenant un brigadier à la fin de la vingtaine après avoir gagné la confiance du chef de la LRA Joseph Kony, selon LRA Crisis Tracker.

Mais il a eu une relation difficile avec le chef de guerre de la LRA, réussissant à échapper à ses griffes en 2015 lorsqu’il s’est rendu – 10 ans après que lui, M. Kony et trois autres hauts commandants aient été inculpés par la CPI.

Il a maintenant été reconnu coupable de 61 des 70 chefs d’accusation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis entre juillet 2002 et décembre 2005.

Ils concernent des attaques contre quatre camps, gardés par les forces de sécurité, mis en place pour ceux qui ont été forcés de fuir leurs maisons à cause des raids des rebelles. Il a également été reconnu coupable d’accusations liées à l’esclavage sexuel et à la conscription et à l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans dans les hostilités.

Prétendant se battre pour un État biblique, la LRA a tué plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants au cours des trois décennies de conflit qui se sont étendues à plusieurs voisins de l’Ouganda.

M. Ongwen, qui avait plaidé non coupable, a déclaré qu’il aurait également dû être considéré comme une victime, déclarant au tribunal: « Je suis l’une des personnes contre lesquelles la LRA a commis des atrocités ».

‘Il aimait danser’

Décrit comme un enfant calme et enjoué, son oncle, Johnson Odong, un témoin au tribunal, a déclaré que les parents de M. Ongwen étaient tous les deux morts dans le mois suivant son enlèvement – sa mère aurait été matraquée par les rebelles et son père pris pour un rebelle par les forces de sécurité. .

L’enseignant du primaire P’Atwoga Okello a déclaré dans une déclaration de témoin à décharge que le garçon appréciait des cours de danse culturelle « et d’autres domaines des arts ».

Son professeur à la LRA était Vincent Otti, qui est devenu l’adjoint de M. Kony, avec qui il a vécu après son enlèvement, selon l’universitaire Erin K Baines.

Un bon enseignant peut obtenir une loyauté féroce après avoir endoctriné des captifs par des passages à tabac et des rituels brutaux – suivis d’un entraînement militaire et de raids de pillage, dit-elle.

Le commandant de la LRA, Vincent Otti, a été le premier mentor du jeune captif

Ongwen aurait été désireux de plaire, mais a d’abord lutté avec les exigences de la vie sur le sabot – les longues distances parcourues à pied, et un témoin de la CPI a déclaré qu’il devait être transporté à travers de grandes rivières.

Au milieu des années 90, il a déménagé dans ce qui est aujourd’hui le Soudan du Sud, d’où la LRA a mené des opérations. En 2001, il était commandant sur le terrain et il est devenu connu pour reconstituer ses forces grâce à des raids d’enlèvement en Ouganda, dit Mme Baines.

« [He] a gagné la réputation de pouvoir sortir de la plus sanglante des batailles avec peu de pertes parmi ses combattants », dit le Enough Project, un autre groupe de campagne.

Dominic Ongwen en un coup d’œil:

Enlevé par la LRA alors qu’il se rendait à l’école

Rose pour devenir un haut commandant

Accusé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, y compris la réduction en esclavage

La CPI a émis un mandat d’arrêt en 2005

Selon la rumeur, avoir été tué la même année

Les États-Unis ont offert une récompense de 5 millions de dollars (3,3 millions de livres sterling) pour les informations ayant conduit à son arrestation en 2013

Transféré à la CPI en 2015 après sa reddition. Reconnu coupable de crimes de guerre en 2021.

Joseph Kony a-t-il été vaincu?

Un ancien kidnappé l’a qualifié de «combattant coriace qui était toujours en mouvement» – mais avec une boiterie suite à une grave blessure à la jambe.

Au cours du procès, l’accusation a présenté des communications radio de la LRA interceptées par les agences de sécurité ougandaises, montrant comment M. Kony – qui a convaincu son armée de personnes enlevées que son « esprit » pouvait lire dans leurs pensées – a maintenu un commandement et un contrôle serrés sur ses bataillons.

La LRA est connue pour avoir coupé les lèvres, le nez et les oreilles des civils

«Les commandants qui réussissaient ont été félicités par Kony et d’autres officiers supérieurs. Je me souviens de Dominic Ongwen, appelé Odomi, souvent choisi pour ses louanges». a déclaré un agent de surveillance radio, dont l’identité a été gardée secrète.

Mais Ongwen avait également une relation instable avec M. Kony, s’opposant à l’exécution d’Otti en 2007 après que les deux se sont brouillés au milieu des pourparlers de paix bloqués.

«Les déserteurs de la LRA rapportent qu’Ongwen était le seul commandant à avoir supplié Kony d’épargner la vie d’Otti, une décision qui a affaibli son influence au sein de la LRA», dit LRA Crisis Tracker.

« Cependant, Kony a épargné Ongwen de la purge ultérieure des loyalistes otti en raison de la valeur d’Ongwen pour la LRA, en particulier sa capacité à diriger des troupes dans des missions audacieuses. »

De nombreux villages ont été détruits dans le conflit

L’initiative de paix a eu lieu dans une clairière de la jungle à la frontière de la République démocratique du Congo et de l’actuel Soudan du Sud – avec des images incroyables des rebelles interagissant avec les médiateurs.

Avec ses dreadlocks et son allure enfantine, Ongwen regarde avec prudence la procédure, qui, selon les observateurs, a finalement échoué en raison du refus de retirer les actes d’accusation de 2005 de la CPI.

Pour certains – y compris sa «femme de brousse», Florence Ayot – c’était une injustice.

« Dominic avait l’habitude de nous dire qu’il avait été enlevé quand il était très jeune. Tout ce qu’il faisait était au nom de Kony, donc il est innocent », a-t-elle déclaré à la BBC en 2008.

Amnistie après s’être échappée de la LRA en 2005, elle avait été enlevée à l’âge de neuf ans et était devenue pour la première fois «l’épouse» du commandant de la LRA Obwong Kijura, qui l’avait violée à l’âge de 13 ans.

Après sa mort, elle a dit à la CPI qu’elle était volontairement devenue «l’épouse» d’Ongwen car le chef de la LRA ne permettrait pas aux femmes de vivre seules.

Elle a dit qu’il avait traité son fils comme ses propres enfants par ses trois autres «épouses» à l’époque et n’avait jamais été violent avec elle.

« Je l’aimais à cause de la façon dont il vivrait avec les gens. Il n’était pas querelleur, et je sentais que c’était bien pour moi d’aller le voir. Il n’y avait rien que je n’aimais pas chez lui parce que je n’avais rien vu de mal qu’il avait fait auparavant … Nous avons vécu heureux ensemble. «

‘Je criais’

Cela concordait avec le témoignage de sept autres personnes au procès, dont le témoin P-227, une autre des «épouses» de M. Ongwen. Enlevée en avril 2005, elle aurait été forcée d’avoir des relations sexuelles avec Ongwen un mois plus tard: «J’ai commencé à pleurer, je criais et ma voix était vraiment forte.

«Il m’a demandé pourquoi je pleurais; il m’a dit que si je continuais à pleurer – il m’a montré son arme… j’avais l’impression que tout mon corps était déchiré. Elle dit avoir été violée à plusieurs reprises jusqu’à son évasion en 2010.

Et la fuite était une entreprise dangereuse – la LRA menacerait de détruire votre village si vous le faisiez. Selon le témoignage de Mme Ayot, elle et Ongwen ont comploté pour aller en 2003, mais leur plan a été découvert et son «mari» a été placé «en état d’arrestation» par Otti pendant plusieurs semaines.

Certains psychiatres présents au procès ont estimé qu’Ongwen souffrait d’un trouble de stress post-traumatique et d’un trouble dissociatif de l’identité au moment des attaques contre les camps, lorsque l’accusation a déclaré qu’il était commandant de bataillon de la brigade Sinia – devenant son commandant général en mars. 2004.

Les procureurs de la CPI citent des témoignages disant qu’à au moins une occasion, il a ordonné à ses hommes « de tuer, cuisiner et manger des civils ».

Plus de 4000 victimes ont participé au procès – représentées par deux équipes juridiques – la plupart d’anciens résidents du camp – et le procès a détaillé les vies perdues, les destructions, les enlèvements et les dommages psychologiques subis par ces communautés dans le nord de l’Ouganda.

Lignes sur les appels téléphoniques familiaux

En 2013, les États-Unis – qui avaient rejoint la chasse aux commandants de la LRA – ont offert une récompense de 5 millions de dollars (3,3 millions de livres sterling) pour les informations conduisant à la capture d’Ongwen.

Les informations faisant état de son assassinat en 2005 se révélant fausses, il est resté en fuite pendant de nombreuses années alors que les rebelles se déplaçaient vers l’ouest en RD Congo et dans ses autres voisins.

Dominic Ongwen aurait eu une relation instable avec le chef de la LRA Joseph Kony (photo)

Un évadé de la LRA a allégué que M. Kony avait ordonné à Ongwen d’être sévèrement battu pour insubordination à la fin de 2014.

Mal en point, il s’est finalement échappé du camp de la LRA au Darfour, passant du Soudan à la République centrafricaine (RCA) voisine, où il a été placé en détention.

À l’époque, il avait demandé pardon au peuple ougandais, mais dans les 10 jours, il avait été transféré à la CPI.

Selon Justiceinfo.net, pendant son incarcération avant le procès, il semblait profiter de sa chance de poursuivre une éducation, y compris des cours de piano.

Bien qu’il ait menacé de se suicider et qu’il ait entamé une grève de la faim en 2016 à la suite d’appels téléphoniques à sa famille, il avait initialement été empêché de parler à ses enfants.

Dominic Ongwen a généralement suivi tranquillement les procédures de la CPI

Certains affirment que le procès a été une poursuite par procuration de M. Kony, dont le mouvement rebelle est beaucoup plus faible ces jours-ci mais est toujours actif en dehors de l’Ouganda.

Néanmoins, deux versions d’Ongwen sont apparues au cours de son procès: l’une d’un tueur brutal, l’autre d’un enfant soldat traumatisé qui a grandi pour devenir un homme en conflit.

Son équipe de défense soutient qu’il devrait maintenant être renvoyé chez lui pour que les dirigeants acholi locaux supervisent la justice à travers leurs rituels de réconciliation traditionnels – comme cela a été fait avec des milliers d’autres combattants avant lui.