Dominic Nichols s’engage pour le Michigan : Qu’est-ce que le rusher 4 étoiles apporte à Wolverines ?

Dominic Nichols, un coureur de pointe quatre étoiles d’Ijamsville, dans le Maryland, s’est engagé dimanche dans le Michigan. Voici ce que vous devez savoir :

Nichols est classé n ° 433 dans le 247Sports Composite pour la promotion 2024. Il est classé n ° 28 parmi les coureurs de pointe et n ° 12 dans le Maryland.

Nichols a visité le Wisconsin et le Kentucky en juin et a également répertorié les offres de Penn State et de Géorgie.

Le Michigan a 23 engagements dans une classe 2024 qui se classe n ° 3 au niveau national derrière la Géorgie et l’État de l’Ohio.

Comment Nichols s’intègre au Michigan

Nichols est un défenseur grand et maigre dans un moule similaire à Devon Baxter, un autre espoir du Maryland qui s’est engagé la semaine dernière. Inscrit à 6 pieds 5 pouces et 252 livres, Baxter utilise ses longs bras pour déséquilibrer les tacles offensifs et a la rapidité de tourner le coin en tant que passeur. C’est aussi un solide défenseur de la course qui peut changer de direction et chasser les porteurs de ballon par derrière.

Nichols a peut-être besoin de temps pour développer sa force et sa technique, mais il correspond au moule des longs et grands défenseurs que le Michigan aime cibler. Les Wolverines ont maintenant deux purs rushers dans cette classe qui se projettent comme de futurs contributeurs.

Quelle est la situation dans son ensemble pour la classe du Michigan ?

Après un bon départ, les Wolverines ont raté quelques joueurs ces dernières semaines, dont le demi de coin de l’Ohio Bryce West, qui a choisi l’État de l’Ohio, et le porteur de pointe du Maryland Darien Mayo, qui s’est engagé à Clemson. Le Michigan avait trois défenseurs de bord du Maryland en haut de son tableau et est allé deux pour trois avec des engagements de Baxter et Nichols. Ce n’était pas un balayage net, mais il y a encore beaucoup à aimer.

Les Wolverines cherchent toujours à ajouter des joueurs sur le bord, à commencer par Elias Rudolph, l’espoir quatre étoiles de Cincinnati qui devrait annoncer la semaine prochaine. Il est certain que les Wolverines n’allaient pas débarquer tous les joueurs qu’ils voulaient, mais ils continuent de répondre aux besoins avec des joueurs qui correspondent au système.

(Photo de Jim Harbaugh : Kirby Lee / USA Today)