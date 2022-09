Dominic Monaghan parle d’avoir eu le “cœur brisé” après sa séparation d’avec la co-star de “Lost”, Evangeline Lilly

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur de “Lord of the Rings” Dominic Monaghan a plongé dans les détails de sa relation passée avec la co-vedette de “Lost” Evangeline Lilly dans un épisode de « Sans réserve » d’Anna Faris podcast.

Monaghan a joué Charlie Pace et Lilly a joué Kate Austen dans l’émission télévisée “Lost”. Les co-stars dataient de 2004 à 2007.

“Je n’ai vraiment eu le cœur brisé qu’une seule fois dans ma vie”, a partagé Monaghan avec Faris. “Je sortais avec une actrice de ‘Lost’ appelée Evangeline Lilly, qui, vous savez, a fini par avoir un nom bien à elle.”

Après “Lost”, Lilly a joué le rôle de Hope Van Dyne/Wasp dans plusieurs films Marvel avec Paul Rudd, dont “Ant-Man”, “Ant-Man and the Wasp” et “Avengers : Endgame”. Elle a également joué Tauriel dans “Le Hobbit : La Désolation de Smaug” et “Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées”.

“Je ne sais pas vraiment comment elle expliquerait le récit, mais de mon point de vue, c’était probablement la première fois de ma vie que j’étais dedans”, a déclaré Monaghan à propos de leur relation.

L’acteur a noté que même s’il y avait de la tricherie de la part de Lilly, c’était finalement sa consommation d’alcool et sa fête qui étaient un facteur déterminant dans la scission.

“Même si je faisais mon travail et qu’à ce moment-là j’étais un acteur très engagé dans” Lost “, je ne considérerais cela comme un week-end que si j’étais ivre follement un vendredi et un samedi soir. Je pensais que c’était normal », a déclaré Monaghan.

“Je pense qu’elle regardait autour d’elle pour voir ce qui était une autre option”, a-t-il ajouté. “Malheureusement, il y a eu un peu de croisement qui m’a bouleversé, et ça m’a explosé au visage d’une manière affreuse.”

Avant l’apparition de Monaghan sur le podcast, aucune des parties n’a trop parlé du scandale de la tricherie ou de leur rupture. Monaghan a répondu à un tweet en 2013, soulignant la tricherie présumée. Le tweet disait : “Evangeline avait l’air irréel dans ‘The Hobbit’, mec oh mec”, ce à quoi Monaghan a répondu “Non. Je ne sors pas avec des tricheurs.”

Monaghan est même allé un peu plus dans les détails avec Faris sur la façon dont il avait découvert qu’elle le trompait. Il a été informé par une autre partie, alors qu’ils tournaient encore leur émission de télévision ensemble.

“Dire que j’étais dévasté est un euphémisme”, a-t-il déclaré. “J’ai dû me faire dire par un tiers du genre : « Tu réalises qu’elle est avec ce type » quand nous étions ensemble. Et je me suis dit : « Attendez, quoi ? » Et cette personne était comme, ‘Ouais.'”

Même si les commérages circulant sur le plateau et être dans la situation tous ensemble n’étaient pas une tâche facile pour Monaghan, il a expliqué comment la situation lui avait donné la motivation dont il avait besoin pour remettre sa vie sur les rails.

“Deux mois après la rupture, je me suis réveillé sur le sol de ma cuisine, je ne savais pas quelle heure il était et ma maison était noire”, a-t-il expliqué. “J’étais entouré de pilules, et j’étais gâché par les médicaments. Je me suis assis et j’ai regardé ce gâchis devant moi et j’ai pensé” ça aurait pu être ça “. J’aurais pu accidentellement prendre le mauvais cocktail de trucs mélangés à de l’alcool, mélangés à ma tête et ça aurait pu être ça. À ce moment-là, ça a été un grand tournant.

Monaghan considère toujours la relation comme une expérience positive dans sa vie.

“Je pense que perdre ce potentiel était super triste, mais cela m’a aussi amené là où je suis en tant que personne. Donc, je suis très heureux que tout cela soit arrivé.”