Dominic Monaghan dit que l’attrait de “Moonhaven” est sa vision florissante de l’avenir

Cette histoire fait partie Je suis tellement obsédé (inscrivez-vous ici)notre podcast présentant des interviews d’acteurs, d’artistes, de célébrités et de créatifs sur leur travail, leur carrière et leurs obsessions actuelles.

Certains acteurs ont la chance d’être castés dans un seul film ou série télévisée. D’autres ont la chance d’être castés dans une émission ou un film qui est bien considéré. Mais il est rare que des acteurs fassent partie d’une série ou d’un film qui devient un point de contact culturel. Et puis il y a Dominic Monaghan, qui a joué dans plusieurs films et séries emblématiques.

Vous le connaissez probablement mieux sous le nom de Meriadoc “Merry” Brandybuck dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Il a également joué Charles Pace dans la série Lost et était dans des films comme X-Men Origins : Wolverine et Star Wars : The Rise of Skywalker.

Son dernier projet est le nouveau Série AMC Plus Moonhaven, qui se déroule 100 ans dans le futur dans une colonie utopique sur une lune. Il incarne Paul Serno, un détective qui a rarement du travail car la colonie est paisible, jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas.

“Ces gens ont créé une sorte d’Eden comme le paradis. Depuis deux ou trois générations, il n’y a pas de crimes, tout le monde se rassemble en tant que communauté et s’entraide”, a déclaré Monaghan sur Podcast I’m So Obsessed de Crumpe. “Lorsque nous rencontrons le protagoniste, il doit pour la première fois explorer des crimes plutôt macabres qui ne se sont pas produits sur la lune depuis très, très longtemps.”

Monaghan a partagé que c’était la représentation optimiste de l’avenir de Moonhaven qui l’avait initialement attiré vers la série.

“J’aime cette idée que l’avenir est meilleur”, a déclaré Monaghan. “Je vis probablement ma vie de cette façon. Je me réveille la plupart des matins et je pense que mes journées s’améliorent et que je marche vers un avenir meilleur pour moi personnellement et pour la planète.”

Moonhaven est diffusé exclusivement sur AMC Plus avec de nouveaux épisodes diffusés le jeudi. Vous pouvez écouter l’intégralité de mon entretien avec Monaghan dans le lecteur de podcast ci-dessus. Il parle de jouer le professeur James Moriarty dans une série Sherlock Holmes réinventée sur Audible appelé Moriarty : Le jeu des diables. Et il nous aide à concevoir un menu pour une soirée sur le thème du Seigneur des Anneaux. Indice : Il s’agit de beaucoup de porc.

Abonnez-vous à I’m So Obsessed sur votre application de podcast préférée. Dans chaque épisode, Connie Guglielmo et moi rencontrons un artiste, un acteur ou un créateur pour en savoir plus sur son travail, sa carrière et ses obsessions actuelles.