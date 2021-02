DOMINIC LAWSON: Nous avons joué et gagné sur les vaccins. Maintenant, nous ne devons pas gaspiller ce capital

Lorsque vous êtes sur une séquence victorieuse, vous devriez en tirer le meilleur parti. Et le gouvernement britannique a touché le jackpot (à nouveau) avec sa politique de vaccination Covid.

The Lancet vient de publier une étude sur 9 000 travailleurs de la santé menée par le Sheba Medical Center en Israël (le pays est en tête de la course mondiale à la vaccination). L’étude a montré qu’une seule dose du vaccin Pfizer avait réduit de 85% le nombre de personnes développant une infection symptomatique à Covid-19.

Cela semble justifier la décision controversée de notre gouvernement au cours de la nouvelle année de rompre avec la propre recommandation de Pfizer selon laquelle ceux qui ont reçu un premier coup devraient obtenir un suivi trois semaines plus tard. Au lieu de cela, il a décidé de maximiser le nombre de personnes recevant une première dose en retardant la seconde jusqu’à 12 semaines plus tard.

Le but: sauver le maximum de vies britanniques.

Rampant

Comme l’a dit le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, Jonathan Van-Tam, le mois dernier: « Certaines personnes remettent en question la politique britannique consistant à essayer de donner au plus grand nombre de personnes à risque possible la première dose du vaccin dans les plus brefs délais, inévitablement. allongement de l’intervalle avant l’administration de la deuxième dose.

« Mais ce qu’aucun de ceux-ci ne me dira, c’est: qui sur la liste à risque devrait souffrir d’un accès plus lent à sa première dose afin que quelqu’un qui a déjà eu une dose, et donc la plupart de la protection, puisse en obtenir une seconde? »

Le ton légèrement agressif de Van-Tam était compréhensible, car la critique de la politique était formidable. La British Medical Association, le «syndicat des médecins», a déclaré avoir «exhorté le médecin-chef à revoir la position actuelle du Royaume-Uni sur les secondes doses après 12 semaines».

Le médecin-chef adjoint d’Angleterre, Jonathan Van-Tam, a farouchement défendu la politique controversée du gouvernement visant à accélérer la première dose du vaccin et à retarder la seconde.

Ce trésor national Joan Bakewell, le radiodiffuseur et pair travailliste de 87 ans, a chargé les avocats d’engager des poursuites contre le gouvernement. Dans une lettre, la société a déclaré que Bakewell était « préoccupé par cela. . . retarder la fourniture de la deuxième dose du vaccin Pfizer est potentiellement illégal et dangereux ».

Il était vrai que de nombreuses personnes âgées avaient été informées, lorsqu’elles recevaient leur premier coup, qu’elles recevraient le suivi trois semaines plus tard. Ils auraient été déconcertés en leur disant qu’ils devraient maintenant attendre beaucoup plus longtemps. Mais quelque chose de grand s’était produit depuis que la politique initiale approuvée par Pfizer avait été élaborée. Le gouvernement avait appris à quel point la nouvelle variante «Kent» du virus était extraordinairement contagieuse et endémique.

Ce trésor national Joan Bakewell (photo), le radiodiffuseur et pair travailliste de 87 ans, a chargé les avocats d’engager des poursuites contre le gouvernement

Cela a changé tous les calculs. C’était une urgence, en termes de menace beaucoup plus grande pour les plus vulnérables. Dans de telles situations, vous ne respectez pas les règles: vous faites faillite.

C’était dans l’esprit de la stratégie vaccinale du gouvernement dans son ensemble. Contrairement à l’UE, nous avons donné une autorisation «d’utilisation d’urgence» précoce au vaccin Pfizer (contrairement à Bruxelles, nous n’avons pas discuté de responsabilité en cas de problème).

Boris Johnson a confié la responsabilité de notre programme d’achat de vaccins à un investisseur privé en biotechnologie, Kate Bingham, et non à un ancien politicien ou à un bureaucrate: encore une fois, le contraire de l’UE. Bingham a lancé une gamme plus large de vaccins expérimentaux, et de manière plus extravagante, que Bruxelles au nom de ses 27 États.

Boris Johnson a confié à Kate Bingham (photo) la responsabilité de notre programme d’achat de vaccins, un investisseur privé en biotechnologie

Succès

Cela a également été confirmé. Quand on considère les avantages de l’immunité Covid à grande échelle, à la fois en termes d’économie et de confiance du public, payer quelques euros de plus pour chaque dose pour garantir un accès maximal n’est ni ici ni là. En d’autres termes: l’UE avait été insensée et insensée sur l’euro.

Le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, a également l’air idiot, qui a déclaré que l’UE n’avait « rien à envier » à des pays tels que le Royaume-Uni et Israël, qui avaient accéléré la vaccination.

Il a critiqué l’approche «maximiser le premier coup» énoncée par le professeur Van-Tam: «Les Britanniques prennent de nombreux risques dans cette campagne de vaccination». Et il y a seulement une semaine, son compatriote, Jean Quatremer, écrivait dans le Guardian: «Le« succès »du Royaume-Uni est vraiment une illusion: parce que pour être pleinement efficace, le vaccin nécessite deux doses. . . et seulement 0,8 pour cent de la population britannique a reçu les deux vaccins, moins que celui de la France (0,92 pour cent) ».

Le ministre français de l’Europe, Clément Beaune (photo), a également l’air idiot, qui a déclaré que l’UE n’avait « rien à envier » à des pays tels que le Royaume-Uni et Israël.

Nous verrons bientôt le succès de quel pays est une «illusion» (le Royaume-Uni ayant désormais administré les premières doses à 26% de la population totale, contre un peu plus de 5% en France).

Nous le verrons dans les taux de mortalité de Covid parmi les personnes âgées des deux pays au cours des prochaines semaines. Il a chuté en Israël, si bien que hier son gouvernement a annoncé la réouverture de centres commerciaux, de gymnases, d’hôtels et de synagogues. Certes, pour en profiter, une personne doit présenter un «passeport vert», et celui-ci est donné lorsque quelqu’un a reçu les deux doses.

Gagnant

Mais le professeur Arnon Afek, directeur adjoint du Sheba Medical Center, a déclaré la semaine dernière que les recherches de son équipe «soutiennent la décision du gouvernement britannique» de maximiser la vitesse des premières doses.

Et son collègue, le professeur Eyal Leshem, a déclaré: « Ces découvertes réelles prouvent certainement que la politique du Royaume-Uni en matière de délai entre les doses est justifiée. »

Pour les lecteurs qui ont eu le vaccin AstraZeneca, soyez rassurés par le propre scientifique de la société au Royaume-Uni sur le projet, Sir Mene Pangalos, qui dit que ses dernières recherches suggèrent que « l’efficacité semble augmenter jusqu’à 12 semaines après le tir initial » .

Pour les lecteurs qui ont eu le vaccin AstraZeneca, soyez rassurés par le propre scientifique de la société au Royaume-Uni sur le projet, Sir Mene Pangalos (photo), qui dit que ses dernières recherches ont suggéré que « l’efficacité semblait augmenter jusqu’à 12 semaines après le coup initial ‘

Il a été soutenu hier par Sir David Spiegelhalter, président du Winton Center for Risk de l’Université de Cambridge, qui a souligné: « Le 17 février, il y avait eu environ 17 millions de vaccinations au Royaume-Uni, avec plus de 16 millions de personnes ayant eu un première dose. Si un intervalle de trois semaines avait été utilisé, seuls 10 millions environ auraient reçu un vaccin.

Pas étonnant que cela ait fait naître l’espoir que le Royaume-Uni reviendra d’ici avril à quelque chose comme une vie normale – et une activité économique normale. Les marchés ont définitivement noté cette perspective. La semaine dernière, la livre sterling a grimpé à 1,40 dollar contre la devise américaine pour la première fois en près de trois ans: et elle a augmenté de plus de 3% par rapport à l’euro depuis le début de 2021.

Les hommes d’argent ont parié sur la Grande-Bretagne. Ils le font parce que le gouvernement britannique a lui-même fait des paris gagnants sur la vaccination.

