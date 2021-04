Hier, Sir Keir Starmer a marqué un an depuis qu’il est devenu chef du Parti travailliste. Cela doit lui paraître plus long – et pas seulement parce que le temps semble passer si lentement pendant les interminables verrouillages.

Car il a lutté inutilement avec un membre du parti qui manque encore follement Jeremy Corbyn – dont le dégoût évident pour l’histoire de son propre pays a suscité un mépris réciproque dans l’ancien cœur du Labour dans le Nord.

Un récent document de stratégie commandé par Starmer, divulgué au Guardian, conseillait aux travaillistes [Union] flag ‘afin de regagner un tel soutien – ce qui n’a fait que provoquer l’ancien ministre du cabinet fantôme Clive Lewis à se plaindre de’ se plier à la droite nativiste ‘.

«Nativiste», au fait, est un mot chic pour «raciste».

Lewis est loin d’être le seul dans le parti travailliste à assimiler l’affichage du drapeau national à raciste ou même «fasciste».

Ainsi, lorsque Starmer a semblé approuver l’idée d’utiliser le drapeau de l’Union pour identifier son parti avec le patriotisme, le secrétaire du Parti travailliste de la circonscription de Warrington North, Robin Frith, a déclaré qu’il s’agissait d’un « autre mouvement du livre de jeu fasciste ».

Les électeurs de Warrington ne verraient pas les choses de cette façon, pour le moins dire – et c’est là que réside le problème de Sir Keir.

J’ai donc été surpris de voir le dirigeant travailliste – dans une colonne pour l’Observateur d’hier dire à son parti de se préparer à des élections générales qui « viendront beaucoup plus tôt que prévu » – déplorant « la montée du nativisme et du nationalisme » en Grande-Bretagne. Mais peut-être n’aurais-je pas dû être surpris que, dans un article pour le journal du dimanche le plus susceptible d’être lu par les membres actuels du Labour, Starmer leur jette un petit os.

Il s’est référé au «patriotisme» du Labour pour le distinguer de ces autres «ismes» dont il désapprouve. Mais les électeurs ne font pas de distinction entre «nationalisme» et «patriotisme».

S’ils lisent du tout l’article de Starmer, ils verront simplement cela comme une preuve supplémentaire que le politicien qui a passé des années à essayer de bloquer le Brexit est toujours profondément mécontent que le Royaume-Uni ne fasse plus partie de l’Union européenne, et considère le résultat du référendum de 2016 comme , en effet, une manifestation pénible de «nativisme et nationalisme».

Hier, un sondage YouGov auprès des membres travaillistes a montré que 59 pour cent d’entre eux voulaient que leur parti fasse campagne aux prochaines élections sur une plate-forme de réintégration dans l’UE. Ce serait un bon moyen d’assurer encore plus de gains conservateurs dans les anciens bastions du Nord du Labour lors des prochaines élections.

Pour être juste envers Starmer, il le sait et a gardé un silence studieux sur les sujets liés au Brexit, quelles que soient ses pensées privées. Mais ce qui lui est demandé, c’est une insincérité positive, plutôt qu’un simple acquiescement.

Tony Blair, le dernier dirigeant travailliste à avoir obtenu le pouvoir des conservateurs, l’a fait en 1997 en usurpant sans vergogne l’iconographie patriotique des conservateurs.

Il avait pour politique de «récupérer» le drapeau de l’Union et a choisi comme mascotte électorale du parti un bulldog britannique.

Il a écrit un article pour le Soleil sous le titre «Pourquoi j’aime la livre» – même si la politique actuelle du Labour était d’abandonner la monnaie nationale et de rejoindre l’euro.

Et quand il est entré dans Downing Street, les membres du parti travailliste ont reçu de petits drapeaux syndicaux qu’ils ont été chargés d’agiter lorsque M. et Mme Blair ont marché pour la première fois dans le n ° 10.

Mais sous Jeremy Corbyn, le seul drapeau agité lors des événements du parti travailliste était celui des Palestiniens: à la conférence du parti de 2018, cet affichage était accompagné de la vue d’un délégué déclamant, à la télévision nationale: « Je parle au nom du peuple palestinien. ‘, aux acclamations enthousiastes dans la salle.

Et quand ce document qui a fui exhortant le parti à se manifester davantage pour le drapeau britannique a été publié, un conseiller travailliste, Paul Warburton, a déclaré: « Prochaine étape, enseigner l’hymne national dans les écoles. »

Tout cela me rappelle l’observation de George Orwell, dans son essai de 1941 England Your England: « Dans les cercles de gauche, on a toujours l’impression qu’il y a quelque chose de légèrement honteux à être un Anglais et c’est un devoir de ricaner dans toutes les institutions anglaises. . . C’est un fait étrange, mais incontestablement vrai, que [they] aurait plus honte de rester au garde-à-vous pendant « God Save The King » que de voler une pauvre boîte. «

Quatre-vingts ans plus tard, cela reste vrai – comme le montrent clairement les luttes de Starmer.

Un scientifique réécrit sans vergogne l’histoire de Covid

Même avant l’inévitable enquête publique sur les performances du gouvernement pendant la crise des coronavirus, les livres arrivent avec leurs propres verdicts.

Un récit captivant des journalistes d’investigation Jonathan Calvert et George Arbuthnott, est l’un des premiers. Le titre à lui seul, Failures Of State, vous dit que c’est une évaluation accablante.

L’une des personnes interrogées les plus critiques est la professeure Susan Michie, qui, tout au long de la période, a été membre éminent du Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les situations d’urgence.

C’est donc tout à fait quelque chose que Michie condamne la décision du gouvernement il y a un peu plus d’un an de ne pas suspendre le Festival de Cheltenham, avec ses foules vastes et densément peuplées de fans de courses de chevaux.

« Je pensais que Cheltenham n’aurait certainement pas dû être autorisé à aller de l’avant », a-t-elle déclaré aux auteurs. « Je me souviens avoir regardé les images télévisées de ce qui se passait là-bas et me sentir légèrement nauséeux à ce sujet, juste ressentir: ‘Dieu, c’est horrible.’ Compte tenu de ce qui se passait en Italie et que nous pouvions voir ce qui se passait ici, cela ne semblait tout simplement pas approprié.

J’ai été étonné par cela, car je me souviens distinctement que Michie a participé à de nombreux programmes de radio et de télévision à ce moment précis, défendant la décision du gouvernement.

Et bien sûr, toujours disponible en ligne est une rencontre sur la BBC entre le professeur et Andrew Neil, dans laquelle le présentateur lui demande: « Dans certaines régions d’Europe, ils ont interdit les grands événements sportifs.

«Qu’avez-vous pensé en voyant les photos de dizaines de milliers de personnes aux courses de Cheltenham cette semaine? Cela vous a-t-il amené à vous demander si nous faisions la bonne chose?

Le professeur Michie a répondu qu’il était logique de poursuivre le festival, au motif que si les gens n’étaient pas dans les gradins, ils le regarderaient entassés dans les pubs.

Ce qui, bien sûr, ne se serait pas produit si l’événement avait été annulé, comme elle le prétend maintenant.

Et loin d’avoir l’air «nauséeux», elle souriait en rassurant M. Neil.

Elle a même utilisé son compte Twitter pour défendre le refus de Boris Johnson à ce stade d’introduire des restrictions sociales obligatoires, réfutant un député travailliste qui a déclaré que cette attitude décontractée entraînerait la mort de « personnes âgées et vulnérables ».

Pourtant, maintenant, Michie dit aux auteurs de Failures Of State que « des interventions immédiates à un stade précoce auraient eu beaucoup plus de sens », ajoutant: « J’espère qu’il n’y a pas qu’une enquête gouvernementale mais une enquête publique indépendante.

« Je pense que ce sera l’une des choses qui sera considérée comme l’une des nombreuses erreurs commises par le gouvernement, l’une des plus graves. »

Comme je l’ai dit, incroyable. Michie pourrait prétendre qu’en mars de l’année dernière, elle ne faisait que défendre la ligne officielle, en tant que conseillère officielle.

Mais quel genre de scientifique défendrait une politique qu’elle croyait à l’époque fatale? Et elle n’était pas du tout obligée de participer à tous ces programmes: il y avait plein d’autres conseillers gouvernementaux disponibles.

Non: ce à quoi nous assistons est une réécriture sans vergogne de l’histoire de l’élaboration de nos politiques Covid-19, par l’un de ses participants les plus éminents.

Curieusement, le professeur Michie est membre du Parti communiste britannique depuis 1978. Elle est issue d’une tradition politique dans laquelle le passé était fréquemment réécrit pour éviter toute admission d’erreur «de la part du parti».

Comme le disait la vieille blague soviétique: «Le passé est réécrit si rapidement que vous ne savez pas ce qui va se passer hier.

Maintenant, ça se passe ici.