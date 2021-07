Dominic Cummings soutient Britney Spears dans sa bataille judiciaire pour la tutelle

DOMINIC Cummings a soutenu la nuit dernière Britney Spears dans sa bataille judiciaire en matière de tutelle alors qu’il déclarait « Britney libre ».

L’ancien assistant du No10 voyou s’est lancé dans l’affaire à succès pour exhorter les avocats de la pop star à faire pression sur les politiciens américains pour contester les « lois choquantes de la tutelle ».

Cummings a exhorté les avocats de la pop star à faire pression sur les politiciens américains pour contester les « lois choquantes sur la tutelle » Crédit : Reuters

La chanteuse millionnaire est sous le contrôle de son père, Jamie, depuis 2008 Crédit : Getty

Son intervention bizarre intervient après que la chanteuse, 39 ans, a déclaré à un tribunal qu’elle était « déprimée » et pleurait tous les jours parce qu’elle ne pouvait pas avoir de bébé ou prendre des décisions dans sa vie seule.

La chanteuse millionnaire est sous le contrôle de son père, Jamie, depuis 2008.

La mesure drastique a été prise après que Britney ait subi une panne très publique.

Elle mène une bataille judiciaire pour enfin se libérer de la tutelle de son père et reprendre le contrôle de sa vie et de ses finances.

Pesant derrière la popstar, M. Cummings a exhorté le président américain Joe Biden et les membres du Congrès à intervenir et à déchirer les lois draconiennes qui ont fait de Britney une prisonnière virtuelle.

Il a tweeté: « Maintenant, Britney Spears peut embaucher ses propres avocats: s’il vous plaît, l’équipe de Britney écrivez / tweetez à tous au Congrès, à tout le personnel de POTUS (président des États-Unis), à tout le personnel de Gavin Newsom (gouverneur de Californie), au personnel des juges contestant si *ils soutiennent personnellement* les lois de tutelle *choquantes*. Ils ne le feront pas et la marée sera #FreeBritney. »

Le tweet a été un choc pour beaucoup dans le monde de la politique britannique.

M. Cummings était le bras droit de Boris Johnson à Downing Street avant d’être expulsé après avoir perdu une lutte de pouvoir.

#FREEBRITNEY

Depuis son départ choquant à la fin de l’année dernière, il a déclenché une série d’attaques sauvages contre le Premier ministre et l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock.

Il les a accusés tous les deux d’avoir tué des dizaines de milliers de personnes avec ce qu’il dit être leur gestion incompétente de Covid.

Mais ce n’est pas la première fois que M. Cummings soutient Britney. Plus tôt ce mois-ci, il a tweeté : « Bon sang #FreeBritney et réfléchissez au nombre de personnes non riches non célèbres qui doivent également recevoir ce genre de traitement… »

Le procès de Britney a choqué et consterné le monde et a soulevé de sérieuses questions sur les pouvoirs considérables que les conservateurs peuvent acquérir sur la vie d’une autre personne.

Le père de Britney s’est vu confier un pouvoir énorme sur ses finances et sa vie en 2008 après sa rupture.

Depuis lors, elle a tenté à plusieurs reprises de se libérer de l’ordonnance du tribunal. Dans le procès en cours, elle a qualifié la tutelle d’« abusive » et a plaidé « Je veux retrouver ma vie ».

Mais ses appels à la liberté se sont enlisés dans des procédures judiciaires prolongées et extrêmement coûteuses.

Plus tôt ce mois-ci, elle a finalement été autorisée à nommer sa propre équipe juridique lors d’une énorme victoire pour elle et ses partisans – le soi-disant mouvement Free Britney.

Beaucoup ont averti que si une pop star mégastar avec une énorme richesse et un public mondial ne peut pas facilement défier une tutelle, alors il y a peu d’espoir pour les nombreuses autres forcées de vivre sous elles.