Dominic Cummings a lancé une attaque à peine voilée contre Boris Johnson et Carrie Symonds, affirmant que les politiciens se concentrent désormais davantage sur des « histoires de potins sur leurs chiens » que sur des « questions d’importance existentielle ».

L’ancien conseiller du premier ministre est sur le point de quitter officiellement le gouvernement demain, à la fin de son contrat à Whitehall.

Il travaille à domicile depuis qu’il a été évincé du numéro 10 en novembre après avoir perdu une bataille de pouvoir à Downing Street qui a vu sa faction Vote Leave s’affronter avec Mme Symonds.

Signe apparent de la gravité de la rupture dans la relation entre M. Johnson et son ancien bras droit, M. Cummings a pris un coup codé sur le Premier ministre, sa fiancée Mme Symonds et leur chien Dilyn.

Dominic Cummings a quitté le numéro 10 en novembre après avoir perdu une bataille de pouvoir contre la direction du gouvernement

M. Cummings a contribué à l’édition de Noël du magazine The Spectator, une publication où travaille sa femme Mary Wakefield, car des personnalités publiques ont été invitées à citer un moment de l’histoire qu’elles jugent particulièrement significatif.

L’architecte de Vote Leave a choisi un incident en septembre 1983 lorsqu’un membre de la Force de défense aérienne de l’Union soviétique était en service et a été informé par son ordinateur que les États-Unis avaient lancé une frappe de missiles nucléaires.

Le responsable a décidé de ne pas informer ses supérieurs, qui auraient presque certainement répondu par une attaque de représailles, car il pensait que c’était une fausse alerte et il s’est finalement avéré qu’il avait raison.

M. Cummings a déclaré: « Nous avons battu de nombreux épisodes similaires depuis les années 1960.

«Les protocoles de« lancement en cas d’alerte »combinés à des systèmes d’alerte précoce défectueux demeurent aujourd’hui un énorme danger.

«Les armes nucléaires et biologiques prolifèrent. Les questions d’importance existentielle sont largement ignorées et nos systèmes politiques incitent les politiciens à se concentrer davantage sur Twitter et les histoires de potins sur leurs chiens.

La remarque sera presque certainement vue dans le numéro 10 comme un coup à M. Johnson, Mme Symonds et Dilyn, le chien de sauvetage de Jack Russell étant devenu un visage familier sur les photographies depuis qu’il a emménagé à Downing Street en septembre 2019.

Mme Symonds et M. Johnson ont été photographiés à plusieurs reprises avec Dilyn, le Premier ministre emmenant même le chien sur la piste électorale avant les élections générales de 2019.

Dilyn the Jack Russell est devenu un visage familier à Downing Street depuis son retour en septembre 2019. Il est photographié avec M. Johnson avant les élections générales de décembre dernier.

Il avait voulu que Lee Cain, maintenant ancien directeur des communications de M. Johnson, devienne chef de cabinet du Premier ministre.

Mais le rendez-vous aurait été bloqué par Mme Symonds et ses partisans, ce qui a incité M. Cain à démissionner car M. Cummings a également quitté son poste.