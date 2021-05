Dominic Cummings révèle que Boris Johnson a été informé de la théorie des fuites dans le laboratoire de Wuhan alors que Covid ravageait la Grande-Bretagne en avril 2020

BORIS Johnson a été informé de la théorie que Covid a divulguée d’un laboratoire de Wuhan dans les premiers jours de la pandémie, a révélé son ancien conseiller Dominic Cummings.

Le Premier ministre aurait rencontré des responsables de la sécurité nationale alors que le pays était le plus durement touché lors de la première vague d’avril 2020.

4 Boris Johnson a été perplexe sur la théorie des fuites du laboratoire de Wuhan lors de la première vague Crédit: Andrew Parsons / No10 Downing St

4 Dominic Cummings était interrogé par des députés sur la gestion de la pandémie par le gouvernement Crédit: Parliamentlive.tv

Cummings parlait alors qu’il comparaissait devant le comité restreint alors qu’il faisait face à une grêle sur la gestion de la pandémie par le gouvernement.

Tout en étant interrogé sur son blog et ses allégations, il est revenu pour modifier un article de 2019 discutant de recherches risquées en laboratoire, l’ancien conseiller en chef a évoqué la manière dont les allégations de fuite de laboratoire ont été traitées à Whitehall.

Des questions subsistent quant à savoir si le virus s’est échappé de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) et a déclenché la pandémie, mais de nombreux scientifiques continuent de soutenir qu’il est apparu naturellement.

Les responsables chinois et le laboratoire lui-même nient toutes les allégations – mais les preuves circonstancielles s’accumulent et même l’Organisation mondiale de la santé a ordonné une nouvelle enquête.

Les services de renseignement américains doublent également la théorie alors que de nouvelles informations ont été divulguées cette semaine suggérant que les travailleurs du laboratoire de Wuhan étaient malades d’une infection de type Covid en décembre 2019.

Cummings a déclaré qu’il y avait eu « des réunions à ce sujet dans le numéro 10 » car le problème commençait à « bouillonner » après son propre retour au travail après avoir été malade avec Covid début avril.

En avril, la Grande-Bretagne a connu le plus grand nombre de morts jusqu’à présent de la pandémie, avec plus d’un millier de personnes par jour tuées par le virus.

C’est aussi le mois où Boris est retourné au travail après sa propre bataille à mort.

je pense [the lab leak] est un problème très important qui doit être résolu Dominic Cummings

« Je pense [the lab leak] est une question très importante qui doit être abordée », a déclaré Cummings alors qu’il était interrogé par le député Greg Clark.

Cummings a poursuivi en disant qu’il avait mis à jour son blog vers le « 12 ou 13 avril » – le même jour de sa désormais tristement célèbre visite à Barnard Castle – pour mieux refléter un autre article qu’il citait sur les fuites de laboratoire.

Il a également défendu le fait qu’il utilisait son temps pour le faire car il s’agissait d’un « problème en direct » et a révélé que Boris avait été informé d’une fuite de laboratoire.

« Quand je suis retourné au numéro 10 après le 12, il y avait des réunions là-dedans demandant si cela était conçu, n’est-ce pas conçu? », A déclaré Cummings.

« A-t-il échappé à un laboratoire? N’est-ce pas? Quelles sont les implications de tout cela? »

«Il y a donc eu des réunions avec le Premier ministre – la sécurité nationale ou non – à propos de cette question.

« Je ne peux évidemment pas entrer dans les détails, mais c’était un problème en direct. »

4 L’Institut de virologie de Wuhan nie que le virus ait fui ses laboratoires Crédit: Wuhan Virology Institute

4 L’Institut de virologie de Wuhan est toujours confronté à des questions sur la pandémie Crédit: Reuters

Cummings a déclaré qu’il ressentait le besoin d’éditer son blog pour inclure des sections plus complètes d’un article du Bulletin of Atomic Scientists car il pensait que la discussion de la fuite de laboratoire serait un « problème énorme ».

Il a déclaré: « Je pensais que Trump allait l’utiliser contre Biden lors des élections américaines. »

L’ancien conseiller a ajouté: « Je voulais que les gens se rendent compte que les gens appuyaient sur le bouton de panique à ce sujet depuis des années. »

Cummings a déclaré qu’il avait mis en garde pendant « des années » sur les risques de la recherche sur le gain de fonction qui était menée dans des endroits comme le laboratoire de Wuhan.

Ses remarques interviennent alors que l’ancien président américain Donald Trump a également doublé le nombre d’allégations selon lesquelles le virus pourrait provenir de WIV.

Trump a suggéré à plusieurs reprises au cours des derniers mois de son mandat que le virus provenait de WIV – et a insisté sur le fait que les États-Unis avaient des preuves concrètes.

Et son ancien conseiller, le Dr Anthony Fauci, a déclaré lui-même qu’il n’était plus convaincu que le Covid était né naturellement et a appelé à une enquête approfondie.

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan? L’Institut de virologie WUHAN est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie mondiale. Diverses théories ont tourné autour du laboratoire, dirigé par le scientifique chinois Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de «Bat Woman». La plupart des scientifiques ne croient pas que le virus a fui du laboratoire, et le laboratoire lui-même a catégoriquement nié les allégations. Le laboratoire s’est spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et y mène des expériences depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont nécessaires avant d’entrer et de sortir du laboratoire – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug mystérieux fatal pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon un journal médical Médecine de la nature Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus véhiculés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien n’indique que le travail de l’installation en 2015 est lié à la pandémie. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie. La Chine a commencé à renforcer la sécurité autour de ses biolabs, le président Xi Jinping affirmant que c’était une question de «sécurité nationale» pour améliorer la sécurité scientifique lors d’une réunion en février dernier.

Il est apparu cette semaine que le personnel du laboratoire de Wuhan est tombé malade et avait besoin de soins hospitaliers des semaines avant que la Chine n’admette qu’elle faisait face à une épidémie.

Citant un rapport de renseignement américain non divulgué auparavant, le le journal Wall Street a déclaré que le dossier révélait de nouveaux détails et affirmait que les travailleurs du laboratoire étaient tombés malades en novembre.

Une porte-parole du Conseil national de sécurité n’a fait aucun commentaire sur le rapport du Journal.

Mais elle a déclaré que l’administration Biden continuait d’avoir « de sérieuses questions sur les premiers jours de la pandémie, y compris ses origines en République populaire de Chine ».

