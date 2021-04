ré

ominic Cummings est un homme dangereux dans le meilleur des cas. Il n’a aucun conflit d’intérêts dans sa vie car, au-delà de lui-même, de sa famille et de ses causes bien connues, il n’a pas d’autres intérêts particuliers, ce qui est à son honneur. Il n’est pas, pour souligner ce qui devrait être évident, un conservateur, encore moins un conservateur, mais un compagnon de route fréquent. Il s’est brouillé avec, maintenant, quatre dirigeants conservateurs. Après un bref partenariat improbable et malheureux avec Iain Duncan Smith en tant que «directeur de la stratégie» il y a 20 ans, il est parti, remarquant que IDS était «incompétent», l’une des revendications les moins controversées de Cummings. David Cameron a considéré Cummings comme un «psychopathe de carrière» et l’a banni de Whitehall. En retour, Cummings n’a pas été impressionné par le bluffeur Etonien Cameron et, en aidant la campagne Leave à remporter le référendum sur le Brexit en 2016, a dûment détruit la carrière politique et l’héritage de Cameron. Quand elle était ministre de l’Intérieur, les conseillers de Theresa May, pas de chats eux-mêmes, se sont affrontés avec Cummings et son patron en tant que secrétaire à l’éducation, Michael Gove, et quand elle est devenue première ministre, May a, de manière prévisible, éloigné Cummings du gouvernement. Boris Johnson, qui a réhabilité Cummings en tant que conseiller en chef, a dépensé beaucoup de capital politique pour le défendre lors de la dispute sur la rupture du verrouillage en mai dernier. Pourtant, sous la pression d’autres membres d’une faction de Downing Street, Johnson a finalement renvoyé son ancien allié l’année dernière. Et nous savons tous ce qu’ils pensent les uns des autres ces jours-ci.

De toutes les nombreuses allégations préjudiciables et contre-allégations lancées ces derniers jours, la plus alarmante, pour Johnson, est que Cummings a une réserve d’enregistrements vocaux de diverses réunions officielles, ainsi que des courriels et autres documents – probablement emportés dans ce grande boîte Cummings a été photographié en sortant de Downing Street et dans le désert. Ces enregistrements, comme les bandes du Watergate, pourraient avoir un effet dévastateur une fois diffusés, car ils prouveront, de manière incontestable, que des choses ont été dites et faites par le Premier ministre et d’autres qui n’auraient pas dû être dites ou faites, et qui ont été catégoriquement démenties. dans le passé. Preuve, en d’autres termes, d’un mensonge systématique au public et au parlement. Nous n’avons encore rien vu.