DOMINIC Cummings se vante d’avoir été effacé de la fuite de secrets de verrouillage n’a pas été soutenu par le haut fonctionnaire britannique – mais le coupable ne sera peut-être jamais trouvé.

Remis devant les députés pour expliquer les dernières avancées de la chasse au soi-disant «rat bavard» qui a «renvoyé» Boris Johnson à la fermeture de novembre dernier, le secrétaire du Cabinet Simon Case a averti aujourd’hui qu’il ne serait peut-être pas possible «d’identifier avec succès la ou les sources. ».

Simon Case a déclaré qu’ils ne trouveraient peut-être jamais la source de la fuite des plans de verrouillage Crédit: PA

Mais le haut mandarin a mis en colère le comité des Communes en refusant de donner plus de détails sur l’enquête top secrète lors d’une séance de preuves qualifiée de «version mal scénarisée de Yes, Minister!».

Le chef de la fonction publique a pratiquement confirmé que les services de sécurité avaient été amenés à enquêter sur la fuite, mais il a admis qu’aucune activité criminelle ou violation de la loi sur les secrets officiels n’avait eu lieu.

Mais il a laissé entendre que les méthodes utilisées pour attraper le «Chatty Rat» étaient des engins d’espionnage top secret, affirmant au comité qu’il était «soumis à des restrictions liées à la classification».

L’assistant de Downing Street, Dominic Cummings, a affirmé dans son article de blog incendiaire «Nuclear Dom» la semaine dernière que M. Case lui avait dit l’année dernière qu’il n’était pas suspect pour la fuite.

Boris Johnson a ordonné l’enquête après s’être mis en colère contre les efforts visant à le «faire rebondir» pour qu’il soutienne le verrouillage en rendant le plan public fin octobre dernier.

Mais s’exprimant devant l’administration publique et les affaires constitutionnelles des Communes lors d’une douloureuse session de preuve, M. Case a refusé de soutenir cette version des événements.

M. Cummings a également accusé M. Johnson de vouloir suspendre l’enquête, car l’un des suspects était un assistant proche de sa fiancée Carrie Symonds.

Mais M. Case a insisté: « à aucun moment cette enquête n’a été en aucune façon dé-priorisée, elle est entre les mains d’enquêteurs professionnels qui ont à leur disposition une panoplie d’outils et de techniques ».

Mais il a reconnu un « sentiment de frustration » que « nous ne pouvons pas attraper plus de personnes responsables de fuites ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il acceptait ce qui était dit dans le blog de M. Cummings, M. Case a seulement répondu: « Je suis limité dans ce que je peux dire parce que c’est dans le contexte d’une enquête en cours. »

Interrogé par le député conservateur David Jones s’il avait autorisé Downing Street à dire aux médias que ni M. Cummings ni le directeur de la communication d’alors Lee Cain n’étaient les fuyards, M. Case a déclaré: «Je n’essaie pas de frustrer, mais cela m’entraîne dans les détails de une enquête en cours dans laquelle – pour les raisons que j’ai exposées – je ne peux pas entrer dans ce contexte. «

Il a déclaré que le président des Communes, Sir Lindsay Hoyle, était mis au courant de l’enquête en secret, sous les termes du Conseil privé.

Le président du comité, William Wragg, a suggéré que « relativement peu » de personnes auraient eu connaissance des informations divulguées en octobre « donc c’est un bassin assez petit pour pêcher » afin de trouver le coupable derrière la fuite du verrouillage.

M. Case a déclaré: « Je n’essaie pas de vous frustrer ou de frustrer d’autres membres de la commission à ce sujet, mais nous allons ici dans les détails de l’enquête et qui savait quoi et c’est un domaine dans lequel je suis contraint parce que si je vais plus loin sur ce point, il commencera à révéler les détails de l’enquête. «

Mais les députés en colère du Comité ont accusé Case de cloisonnement, le comparant à la satire.

John McDonnell du Labour a déclaré: « Je ne veux pas être impoli M. Case, mais cela apparaît comme une version mal scénarisée de » Oui, ministre « . »

Et le chef du comité, William Wragg, a déclaré: «Monsieur Case, vous savez que vous venez à ce comité depuis plusieurs semaines maintenant et il y a un certain nombre de questions d’actualité… Je suis surpris que vous n’ayez pas été mieux fourni avec les réponses à apporter. le Comité. »